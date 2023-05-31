Укр

ВСУ получили 120 авто при содействии Favbet Foundation

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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ВСУ получили 120 авто при содействии Favbet Foundation Новость обновлена 31 мая 2023, 12:06

Автомобили – это то, что крайне необходимо нашим защитникам

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженные Силы Украины и другие силы обороны получили уже 120 автомобилей для выполнения боевых задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

На днях 120-й автомобиль получило от фонда подразделение ВСУ, держащее оборону в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области.

Это высокопроходимый пикап Mazda B 2500, оснащенный дополнительными средствами для эффективного ведения боевых действий.

"Помощь Вооруженным Силам остается ключевым приоритетом и направлением работы фонда. И так будет до нашей окончательной победы. Автомобили, в том числе внедорожники — это то, что крайне необходимо нашим защитникам, особенно накануне ожидаемого контрнаступления", — отметил президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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