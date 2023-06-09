Победа – это только начало. Нам нужно строить новую страну как пример для всего мира - Тайра

Парамедик, волонтер и основательница благотворительного фонда "Мрія" Юлия Паевская рассказала о сверхважной задаче украинцев

Украинцы уже сейчас строят новую страну, которая станет примером мирового сообщества.

Об этом во время мероприятия "Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины" заявила парамедик, волонтер и основатель благотворительного фонда "Мрія" Юлия Паевская (Тайра).

"Победа еще не одержана. Нужно очень многое делать ради нее, нужно объединяться, чтобы добить врага. Украина идет в будущее. Его творим именно мы. Его творит наша душа, наше сердце и наши планы. Нам нужно строить новую страну как пример для всего мира. Где будет закон, не будет взяток и преступлений", — подчеркнула Тайра.

Волонтер отметила, что воины после победы вернутся с большой раной в душе из-за потери побратимов, родных людей.

"Вот чтобы все эти жертвы, эти страдания не были напрасны, перед нами становится сверхответственная задача — построить новую страну. Для наших детей, для детей погибших. Наша совесть не может нам позволить в этом проиграть. Победа — это будет только начало, а дальше задачи будут еще больше," — заявила Юлия Паевская.

Она также призвала украинцев к единству не только перед лицом врага, но и перед вызовами, стоящими внутри общества.