Укр

Favbet Foundation передал ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Favbet Foundation передал ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi Новость обновлена 15 августа 2023, 14:04

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии фонда более 190 авто

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Вооруженных сил Украины внедорожник Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль привлечен к выполнению боевых задач на юге стране.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 автомобилей, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.