В тюрьму или ВСУ: куда нужно отправить блогера из Полтавы, который плюнул в военного

26-летний фитнес-тренер и блогер Роман Заволока так не хотел уходить в армию, что пойдет под суд. Ему светит 8 лет тюрьмы с конфискацией

Скандал вокруг полтавчанина Романа Заволоки, фитнес-тренера и блогера который в публичных местах грубо оскорблял и провоцировал агрессию военнослужащих, продолжает развиваться. Нахал уже получил подозрение и может загреметь за решетку на восемь лет.

Сайт "Телеграф" разбирался в громкой истории. Что ей предшествовало и что думают сами военные о молодом человеке, который стал известным на всю Украину.

Средний палец военным

Эта громкая история длится почти два месяца. Еще 1 июля работники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) подошли к мужчине призывного возраста, отдыхавшему на скамье в одном из парков в центре Полтавы, чтобы вручить повестку. Им оказался Роман с типично казацкой фамилией Заволока. Видео общения с представителями военкомата парень зафиксировал на телефон и на следующий день выложил на своей странице в Instagram.

Страница Романа Заволоки в Instagram

"Это рыло выбило у меня кофе", — написал блогер в подписи к видео, имея в виду военного, который попросил у него документы и напомнил об обязанности защищать Родину.

"Убивать людей за деньги?", "Мне на тебя служит?" — переспрашивал парень, отказываясь от повестки и пытаясь спровоцировать конфликт.

Людей в военной форме называл "зелеными человечками", "чертами" и "придурками". По его мнению, ТЦК незаконны, потому что это частные структуры. Он их не признает и не будет брать повестку, потому что не "хочет убивать людей за деньги", потому что это вроде бы "утилизация украинской нации" и тому подобное. А в конце не очень приятного общения показал военным средний палец.

Просил у военной защиты

— Увидев этот возмутительный ролик, я дал задание своим подчиненным, в обязанности которых входит оповещение людей о мобилизации, приглашение в военкоматы для обновления данных и раздача повесток на улицах, понаблюдать за этим молодым человеком, — рассказывает начальник Полтавского районного ТЦК и начальник Полтавского районного ТЦК и СП полковник Александр Логвиненко. — Мне доложили, что он действительно часто отдыхает в центре города и снимает на видео военных, хотя это запрещено, провоцируя с ними споры.

У меня возник к нему только один вопрос: на каком основании он унижает форму ВСУ во время военного положения? Форму, в которой наши защитники одерживают победы и гибнут на фронтах? Я захотел лично вручить Роману повестку, чтобы пригласить его в военкомат для уточнения его военно-учетных данных. Такие люди, как он, сразу укажу, не нужны в ВСУ. Но они должны понести ответственность за свои поступки по всей строгости закона, — говорит военный.

Александр Логвиненко: "Такие люди, как Заволока, не нужны в ВСУ. Но они должны ответить за свои поступки"

По его словам, при встрече в парке 17 июля Роман вел себя агрессивно.

— На мой основной вопрос ответил, что уважает военных ВСУ, но не уважает работников военкоматов, которые носят военную форму. Обзывал нас с коллегами "зелеными человечками", которые оказывают на него психологическое давление, запрещал приближаться к нему, говорил, что эта война будет продолжаться до последнего украинца и поэтому это не его война… Его попросили предъявить документы, а мужчина назвал военных "чайками", потому что мы окружили его.

Полковник Логвиненко – боевой офицер, кавалер ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Ушел на войну добровольцем 2014 года, воевал под Донецком, исполнял обязанности командира подразделения. ТЦК и СП Полтавского района возглавил в 2021 году. После широкомасштабного вторжения из мобилизованных жителей Полтавского района, большинство из которых никогда не были в бою, но рвались на фронт, создал и возглавил сводную штурмовую роту "Один". В прошлом году она полтора летних месяца сражалась под Бахмутом. Были ранены, убиты, пропали без вести…

Александр Логвиненко рассказал, что осталось за кадром той встречи с Романом Заволокой.

- Он просил у меня защиты от… "нападок" военнослужащих, — вспоминает наш собеседник. — Ведь после первого ролика, выложенного в соцсетях, мужчина начал получать справедливые возмущения и осуждение от бойцов ВСУ, прежде всего. Роман пообещал, что разместит ролик с извинениями. Но свое слово так и не сдержал. Взял повестку, однако в Полтавский объединенный городской территориальный центр комплектации (по месту регистрации) не явился. В то же время продолжал провоцировать сотрудников военкоматов, выполняющих свои профессиональные обязанности по вручению повесток.

Роман Заволока продолжал провоцировать работников военкоматов

По словам Александра Логвиненко, фитнес-тренер сейчас не в лучшей физической форме. Куда ему теперь до "качка" с фотографий, которыми изобилуют соцсети! Худой и осунувшийся — похоже, что переел какой-то химии.

Худой и осунувшийся Заволока

— Сказать честно, мне очень хотелось поговорить с Романом по-мужски и заехать в рожу за его недостойное поведение, — признается полковник ВСУ. — Но своим подчиненным я приказываю никогда не применять силу к грубиянам и сам умею держать себя в руках. Иначе российские "военкоры" пиарились бы на этом.

Впрочем, в обсуждении этой истории пользователи соцсетей пишут, что в россии уже разгоняют видео Заволоки. Вопрос, работал ли он по заказу вражеских спецслужб, пока открыт.

Г*вно под шляпкой

Тем временем, поймав кураж, скандальный инстаблогер продолжал собирать на себя доказательства для уголовного производства, публикуя в Instagram видео скандальных разговоров с нарядами военкомата. Не получив наказания за предыдущие выходки, он начал общаться с военными еще более агрессивно, делая вид "борца с незаконными ТЦК, которые нагребают ребят на улице и бросают мясо". Есть данные, что Роман приставал и к раненым военным в форме, которые лечатся в госпитале.

Кстати, его канал в Инсте — это сплошная "борьба с системой": никакой мобилизации нет, ТЦК — незаконны, власть разворовывает ресурсы, поэтому ей не нужно доверять. Может быть, блогер хотел на таком контенте раскрутить его, чтобы зарабатывать деньги?

26 августа стало "звездным днем" Романа Заволоки. Он выложил аж три "видеоразоблачения". В черно-белой панамке ("Г*вно под шляпкой", — сразу же окрестили его пользователи соцсетей), черной футболке и рябых спортивных штанах парень слонялся по пешеходной зоне улицы Соборности вместе с товарищем и, как только видел людей в форме, на видеокамеру телефона провоцировал и унижал работников ТЦК.

"Дурачки, на кого работаете?", "Кто вы такие, что кошмарите народ?", "Зачем выполняешь приказы чертей, которые утилизируют украинское население?", "Чтобы я вас здесь не видел…" …Оскорбительные высказывания звучали вперемешку с матом. Блогер чувствовал себя хозяином ситуации, буквально смешивая с грязью военных, за плечами у которых боевой опыт в горячих точках. Словесная перепалка окончилась тем, что военные вызвали полицию.

Особый резонанс в обществе вызвал видеоролик, в котором Роман и его товарищ унизили старшего солдата ВСУ Александра Мацька — добровольца батальона спецназначения Нацгвардии "Донбасс", инвалида третьей группы. Они заметили, что у него дрожат руки и начали насмехаться. "У меня тремор от контузии", — объяснил Александр. "Ты придурок, сам попался на крючок", — сказал на это Заволока. И плюнул военному под ноги. На слова военного, что после победы Украины поэтому придется ответить за свои слова, Роман Заволока ответил: "Как не выиграете? Всех убьете? Вы пидор@сы".

С момента широкомасштабной войны Мацько служил водителем-разведчиком в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Год назад под Изюмом Харьковской области оккупанты подбили его БТР. Чудом удалось выйти из окружения. А через три месяца неподалеку от Попасной на Луганщине за рулем пикапа взорвался на мине. Получил контузию, черепно-мозговую травму, а в ногах застряли 52 осколка. Часть из них он до сих пор носит в теле. Обгорела левая нога. Почти не слышит правое ухо. С такой инвалидностью имеет право служить дома, и его взяли на службу в ТЦК.

Александр Мацько

Полтавское интернет-издание "Зміст" взяло комментарий у Александра по поводу случившегося.

— 26 августа на улице Соборности я увидел, что меня снимают два парня призывного возраста. Я решил подойти, предупредить, что снимать военных запрещено. Но тут же нарвался на грубость, нецензурную брань. Каждый день случаются неприятные моменты, но такое у меня впервые. Считаю, что Заволока обидел не меня. Если бы я шел в штатском, он не обратил бы на меня внимания. Он обидел воюющих ребят, которые в госпиталях, которые похоронены… Этот человек не достоин служить в армии. Я не согласен с тем, что его нужно наказать, отправив на фронт. Он там не нужен. Это перебежчик, это предатель, — говорит работник ТЦК.

По мнению Александра, такие личности, как Роман Заволока, дискредитируют армию, срывают мобилизацию, и к ним должно применяться жестокое наказание.

— Может, ему доплачивают с Севера? Может, он ждет, что сюда придут буряты, что они будут срывать унитазы, а он будет этому радоваться? – рассуждает он.

Проявление крайнего неуважения к ВСУ

А 29 августа Роману "прилетело". Утром об открытии уголовного производства за хулиганство сообщило Главное управление Национальной полиции в Полтавской области. К вечеру ему подозрение вручили. А после обеда Полтавский областной ТЦК и СП сообщил на своей странице в Facebook, что направил в СБУ представление по факту оскорблений Романом Заволокой чести и достоинства военнослужащего (ст. 435-1 Уголовного кодекса Украины) и за оправдание и отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины (ст. 436-2). Действия, подпадающие под первую статью, наказываются ограничением свободы сроком от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. По второй предусмотрено более суровое наказание — до восьми лет за решеткой с конфискацией имущества.

Кстати, отмечают в ТЦК, заявление в полицию они написали еще после первого видеоролика, опубликованного в начале июля. Но производство было возбуждено только после второй мощной волны общественного негодования. Общество требует справедливого наказания и мести за неуважение к ветеранам российско-украинской войны.

"Представители ТЦК и СП, вручающие повестки, это военнослужащие, которые в ходе российско-украинской войны получили ранения и не могут проходить военную службу на своих предыдущих должностях. В связи с этим они были переведены в ТЦК и СП, где добросовестно выполняют должностные обязанности", — отмечается в сообщении.

- Системные поступки Романа Заволоки — это проявление крайнего неуважения к Вооруженным Силам Украины, — заявил "Телеграфу" представитель областного центра комплектования и соцподдержки Роман Истомин. — Работники ТЦК, которые проводят мероприятия оповещения, проходят регулярные инструктажи, и только благодаря этому удалось не допустить конфликта, который этот человек снял бы на видео и затем использовал в интересах нашего врага.

По информации, которая встречается в обсуждениях, после огласки этой истории ни один фитнес-клуб в Полтаве не хочет работать с Романом Заволокой. Ранее он был связан с ФК "Атлетик" и Spartak Gym, кроме того проводил тренировки дистанционно. А страница Романа в Instagram уже недоступна.

А страсти в обществе продолжают бурлить. Одни подливают масла в огонь, обвиняя военных, другие — возмущаются поведением уклониста Романа Заволоки и тем, что он показывал средний палец.

"ТЦК в целом очень плохо себя зарекомендовали, ведут себя нагло, похищают людей на улицах, бесчинствуют, поэтому и получают соответствующее отношение. Поэтому их навидят почти все". — "Власть показала, что ей наср*ть на гражданских и военных, поэтому и мотивации сейчас к войне уже нет, которая была сначала. Не там ищете врагов". — "Вы оправдываете подонка, который плюнул на защитника, который воевал и стал инвалидом? Но засунуть ему тот палец в одно место и подальше, чтобы неудобно было тренером работать!" — "Палец ему этот сломать и по плечо запихнуть в глотку. Ох, и гнида. Беда в том, что таких полно в каждом городе, селе, на предприятии и так далее… Стыдно за такой хлам перед военными!!!"

Тем временем спикер ГУНП Украины в Полтавской области Юрий Сулаев подтвердил "Телеграфу", что Роман Заволока был задержан вечером 29 августа в центре Полтавы в результате совместной операции СБУ и спецподразделения полиции КОРД. При задержании он сопротивлялся. Продолжаются следственные действия.

Задержание Романа Заволоки

СБУ и КОРД задержали скандального фитнес-тренера

Фото, видео — соцсети