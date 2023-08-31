Григорий Козловский и ФК "Рух" передали украинским защитникам необходимую на фронте технику и снаряжение

Известный львовский меценат оперативно реагирует на запросы военных

Ко Дню Независимости бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады получили от ФК "Рух" и его основателя Григория Козловского 10 антиланцетных комплексов "Зозулька" и другое снаряжение стоимостью почти полтора миллиона гривен.

"Этот месяц выдался особенно плодотворным в плане помощи для наших военных. Несколько дней назад на фронт отправили дроны, которые закупили ФК "Рух" и Григорий Козловский в рамках инициативы "Птички Победы" под патронатом Львовской ОВА. На это клуб потратил 4 миллиона гривен. А теперь мы помогаем 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Мы тесно сотрудничаем, как минимум раз в месяц у нас встреча, на которой мы получаем задание, чем "Рух" должен обеспечить военных", — сказал Григорий Козловский.

В сентябре "Рух" планирует обеспечить бойцов 45-й бригады комплексами "Зозулька". Задачей этого комплекса является создание вакуумной зоны вблизи военных, чтобы туда не смогли попасть барражирующие снаряды типа "Ланцет". Разработчики "Зозульки" планируют дорабатывать комплекс, чтобы он противодействовал еще и дронам оккупантов.

Григорий Петрович Козловский подчеркнул : "Важно сейчас понимать, что война еще не закончилась, а значит, нам нужно продолжать помогать ВСУ. В целом ФК "Рух" только в августе потратил почти 8 миллионов гривен на нужды наших защитников".

Григорий Козловский: "Важно продолжать помогать ВСУ"

ФК "Рух" и БО "Рух у майбутнє" неоднократно откликались на запросы защитников и оперативно доставляли им нужное снаряжение и технику, за что заслужили благодарность военных.

ФК "Рух" и БО "Рух у майбутнє" оперативно откликаются на запросы военных

Ранее известный львовский меценат и основатель ФК "Рух" передал на нужды 45-й отдельной артиллерийской бригады комплектующие к системе Starlink. Общая сумма помощи составила более 800 тысяч гривен.

Очередная помощь ВСУ от ФК "Рух" и Григория Козловского

Стоит отметить, что это не разовые акции со стороны ФК "Рух" и его основателя Григория Козловского. Зимой 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны. Эти квадрокоптеры оборудованы тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, которые передал ФК "Рух", модифицированные дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.