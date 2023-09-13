Рынок труда в Украине: кого осенью больше всего ищут работодатели

Резко вырос спрос на ряд специальностей

В Украине сохраняется по-летнему теплая погода, однако календарная осень напомнила о себе ростом спроса на специальности, актуальные именно в этот сезон. Тем более, что наш рынок труда почти полностью восстановился до довоенного уровня.

Как сообщает сервис поиска работы Work.ua, в августе работодатели опубликовали 102 748 предложений работы, что на 10% больше по сравнению с июлем. До полномасштабного вторжения на сайте было более 100 000 вакансий, а после 24 февраля их количество упало до 6 000, и вот через полтора года рынок труда Украины максимально приблизился к отметке восстановления.

Где лучше всего искать работу

Неизменная пятерка областей по количеству работы продолжает наращивать количество вакансий:

Киевская — 33 283;

Днепропетровская — 9 831;

Львовская — 9 705;

Одесская — 6 927;

Харьковская — 3 732.

Киевщина оказалась и в числе лидеров прироста (+11% к июлю) вместе с Хмельницкой (+12%, 2 555 вакансий), Ровенской (+16%, 2 163), Житомирской (+27%, 2 054) и Черниговской областями (+29%, 1237).

Топ регионов для поиска работы

Больше всего работы в таких сферах как:

сфера обслуживания – рост в 11%, 19 449 вакансий

рабочие специальности, производство – рост 11% до 18 853 вакансий;

продажа, закупка — рост 11%, 13 449 вакансий;

розничная торговля – прирост в 9%, всего 12 497 вакансий.

Впервые отметку в 10 000 пересекли категории, составляющие наибольшее количество вакансий — "гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+14%, 10 861 вакансий) и "логистика, склад, ВЭД" (+9%, 10 179 вакансий).

В почете педагоги, особенно учителя английского языка

Осень – пора нового учебного года и высокого бизнес-сезона, и эта тенденция четко прослеживается и на рынке труда. Поэтому и произошел значительный рост категории "Образование, наука" (+37%, 5519 вакансий) и "Управление персоналом, HR" (+12%, 1894).

Также заметно увеличилось количество предложений работы в категориях "Сфера обслуживания" (+11%, 19449), "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+14%, 10 861) и "Культура, музыка, шоу-бизнес" (+47%, 724).

Эта же тенденция прослеживается и по конкретным должностям: спрос работодателей больше вырос на педагогов. Поэтому есть такие изменения в августе:

учитель английского (+52% к июлю, 1202 вакансии);

учитель математики (+50%, 234);

офис-менеджер (+47%, 255);

учитель начальных классов (+38%, 263);

коррекционный педагог (+36%, 154);

фитнес-тренер (+36%, 218);

преподаватель немецкого (+35%, 149);

воспитатель (+34%, 844);

упаковщик (+31%, 750);

посудомойщик (+30%, 311).

Кого больше всего искали работодатели перед осенью

А вот в абсолютных цифрах самые востребованные специалисты — бухгалтеры (3 334 вакансии), повара (3 447), водители (3 504), менеджеры по продажам (6 608) продавцы-консультанты (8591).

Зарплата растет – плюс еще 500 гривен

В последний месяц лета средняя зарплата в Украине снова выросла и составляет 17500 грн (+500 грн до июля). Рост произошел в Киевской области (+275 грн. до 19 275 грн.), Львовской (+500 грн. до 17 500 грн.) и Одесской (+175 грн. до 17 500 грн.).

Наибольший рост зарплат в категориях:

с 32 500 грн до 35 000 грн — "Топ-менеджмент, руководство высшего звена";

с 33 000 грн до 34 000 грн — "Недвижимость";

с 22 500 грн до 23 500 грн — "Транспорт, автобизнес";

с 16 500 грн до 17 000 грн — "СМИ, издательство, полиграфия";

с 16 000 грн до 17 000 грн – "Юриспруденция".

Стабильно высокая зарплата у водителей-международников (42 500 грн), риелторов (35 000 грн), а также автоэлектриков, автомехаников, бурильщиков, главных инженеров, дизелистов (30 000 грн).

Наименее оплачиваемые должности: консьерж, санитар, уборщик, интервьюер, посудомой, ассистент ветеринарного врача, работник линии раздачи (от 6 750 грн до 11 000 грн по росту).

Чего ждать осенью

По мнению специалистов Work.ua, последний месяц лета вдохновляет: более 100 тысяч вакансий, рост зарплат, постепенное улучшение ситуации в прифронтовых регионах. Все это — смелая заявка на осень, когда традиционно рынок труда переживает свой пик. Однако в этом стандартном уравнении сейчас самая важная переменная — полномасштабное вторжение рф. Все будет зависеть от ситуации на фронте и прочности энергосистемы.

Как менялся рынок труда во время войны

Так, конкуренция на рынке труда идет на спад, так что дефицит кадров становится еще более острым. Работодатели реагируют на это увеличением предложений для соискателей без опыта, ветеранов, людей с инвалидностью, студентов, пенсионеров.

Но при этом обратная ситуацию наблюдается в IT, где количество кандидатов на одну вакансию в разы превышает среднюю ситуацию на рынке.