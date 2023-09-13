Рынок труда в Украине: кого осенью больше всего ищут работодатели
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Резко вырос спрос на ряд специальностей
В Украине сохраняется по-летнему теплая погода, однако календарная осень напомнила о себе ростом спроса на специальности, актуальные именно в этот сезон. Тем более, что наш рынок труда почти полностью восстановился до довоенного уровня.
Как сообщает сервис поиска работы Work.ua, в августе работодатели опубликовали 102 748 предложений работы, что на 10% больше по сравнению с июлем. До полномасштабного вторжения на сайте было более 100 000 вакансий, а после 24 февраля их количество упало до 6 000, и вот через полтора года рынок труда Украины максимально приблизился к отметке восстановления.
Где лучше всего искать работу
Неизменная пятерка областей по количеству работы продолжает наращивать количество вакансий:
- Киевская — 33 283;
- Днепропетровская — 9 831;
- Львовская — 9 705;
- Одесская — 6 927;
- Харьковская — 3 732.
Киевщина оказалась и в числе лидеров прироста (+11% к июлю) вместе с Хмельницкой (+12%, 2 555 вакансий), Ровенской (+16%, 2 163), Житомирской (+27%, 2 054) и Черниговской областями (+29%, 1237).
Больше всего работы в таких сферах как:
- сфера обслуживания – рост в 11%, 19 449 вакансий
- рабочие специальности, производство – рост 11% до 18 853 вакансий;
- продажа, закупка — рост 11%, 13 449 вакансий;
- розничная торговля – прирост в 9%, всего 12 497 вакансий.
Впервые отметку в 10 000 пересекли категории, составляющие наибольшее количество вакансий — "гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+14%, 10 861 вакансий) и "логистика, склад, ВЭД" (+9%, 10 179 вакансий).
В почете педагоги, особенно учителя английского языка
Осень – пора нового учебного года и высокого бизнес-сезона, и эта тенденция четко прослеживается и на рынке труда. Поэтому и произошел значительный рост категории "Образование, наука" (+37%, 5519 вакансий) и "Управление персоналом, HR" (+12%, 1894).
Также заметно увеличилось количество предложений работы в категориях "Сфера обслуживания" (+11%, 19449), "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+14%, 10 861) и "Культура, музыка, шоу-бизнес" (+47%, 724).
Эта же тенденция прослеживается и по конкретным должностям: спрос работодателей больше вырос на педагогов. Поэтому есть такие изменения в августе:
- учитель английского (+52% к июлю, 1202 вакансии);
- учитель математики (+50%, 234);
- офис-менеджер (+47%, 255);
- учитель начальных классов (+38%, 263);
- коррекционный педагог (+36%, 154);
- фитнес-тренер (+36%, 218);
- преподаватель немецкого (+35%, 149);
- воспитатель (+34%, 844);
- упаковщик (+31%, 750);
- посудомойщик (+30%, 311).
А вот в абсолютных цифрах самые востребованные специалисты — бухгалтеры (3 334 вакансии), повара (3 447), водители (3 504), менеджеры по продажам (6 608) продавцы-консультанты (8591).
Зарплата растет – плюс еще 500 гривен
В последний месяц лета средняя зарплата в Украине снова выросла и составляет 17500 грн (+500 грн до июля). Рост произошел в Киевской области (+275 грн. до 19 275 грн.), Львовской (+500 грн. до 17 500 грн.) и Одесской (+175 грн. до 17 500 грн.).
Наибольший рост зарплат в категориях:
- с 32 500 грн до 35 000 грн — "Топ-менеджмент, руководство высшего звена";
- с 33 000 грн до 34 000 грн — "Недвижимость";
- с 22 500 грн до 23 500 грн — "Транспорт, автобизнес";
- с 16 500 грн до 17 000 грн — "СМИ, издательство, полиграфия";
- с 16 000 грн до 17 000 грн – "Юриспруденция".
Стабильно высокая зарплата у водителей-международников (42 500 грн), риелторов (35 000 грн), а также автоэлектриков, автомехаников, бурильщиков, главных инженеров, дизелистов (30 000 грн).
Наименее оплачиваемые должности: консьерж, санитар, уборщик, интервьюер, посудомой, ассистент ветеринарного врача, работник линии раздачи (от 6 750 грн до 11 000 грн по росту).
Чего ждать осенью
По мнению специалистов Work.ua, последний месяц лета вдохновляет: более 100 тысяч вакансий, рост зарплат, постепенное улучшение ситуации в прифронтовых регионах. Все это — смелая заявка на осень, когда традиционно рынок труда переживает свой пик. Однако в этом стандартном уравнении сейчас самая важная переменная — полномасштабное вторжение рф. Все будет зависеть от ситуации на фронте и прочности энергосистемы.
Так, конкуренция на рынке труда идет на спад, так что дефицит кадров становится еще более острым. Работодатели реагируют на это увеличением предложений для соискателей без опыта, ветеранов, людей с инвалидностью, студентов, пенсионеров.
Но при этом обратная ситуацию наблюдается в IT, где количество кандидатов на одну вакансию в разы превышает среднюю ситуацию на рынке.