Украинцы могут отказаться от вручения повесток: в каких случаях есть такое право

Отказ в данных случаях будет считаться вполне законным

В ходе военного положения и общей мобилизации мужчины в Украине продолжают получать повестки, но в некоторых случаях от них можно отказаться. Без основательных причин нельзя не принять повестку.

Об этом сообщает юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян, пишет РБК-Украина. По ее словам, после отказа военнообязанного от повестки сотрудник военкомата при свидетелях должен составить акт об отказе.

"Такой вариант развития событий возможен и вполне законен в отдельных случаях, однако следует понимать все риски и то, что отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя", – отмечает юрист.

В каких случах мужчина может отказаться от повестки

если в повестке указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована другому человека);

если повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

нет печати/подписи комиссара ТЦК и СП.

Если при вручении получатель заметит вышеуказанные детали в повестке, он может заявить об отказе от получения документа. В свою очередь сотрудник ТЦК и СП должен составить акт об отказе в присутствии свидетелей.

"Однако помните, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП в понимании требований закона, и в случае неявки в указанное время наступает административная ответственность, которая предусматривает уплату штрафа, а при наличии соответствующих оснований может наступать уголовная ответственность. Следовательно, следует исходить из содержания и общего осознания самого вызова в ТЦК и СП", – объяснила Козян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что капитан ВСУ назвал три места, где уклонистам могут внезапно вручить повестку. Он отметил, что такие места есть в каждом городе.