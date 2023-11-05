Повестку бросили в почтовый ящик: что с ней делать и что будет за игнорирование

На повестке обязательно должна стоять подпись о вручении

Во время общей мобилизации в Украине мужчинам продолжают вручать повестки и в некоторых случаях уведомления оставляют в почтовых ящиках. Однако далеко не все до конца разбираются, считается ли эта повестка законной и что будет за ее игнорирование.

Детально на эти вопросы ответил юрист Виктор Мазура. По его словам, если повестка была брошена в почтовый ящик, в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки мужчина имеет право не ехать. Повестку должны вручать лично в руки военнообязанному. Об этом пишет издание "Факты".

Юрист объяснил, что в уведомлении обязательно должна стоять подпись о вручении повестки. А если ее кинули в ящик или оставили в двери, это не считается правильным способом вручения.

Такой документ не создает юридических последствий и ответственности. Поэтому за игнорирование этой повестки мужчине ничего не грозит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ТЦК и СП рассказали, где военнообязанным мужчинам не могут раздавать повестки. При этом он напомнил, что вручение в общественных местах не запрещено.