В этом году зимнюю форму в ВСУ вовремя получили все - Яровая

Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны рассказала о нововведениях и рисках

Закупки продуктов для ВСУ теперь будет осуществлять "Государственный оператор тыла", однако в этом нововведении есть риски. Такое мнение в эфире канала "Эспрессо" выразила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, член коллегиального органа Минобороны по тыловому обеспечению, волонтер Дана Яровая.

"По-моему, это очень рискованно в конце бюджетного года, отчетного периода. Боюсь, что может произойти так, что мы останемся с неиспользованными средствами на счетах Министерства обороны, а в нынешней ситуации, когда по копейке собирают волонтеры для армии, оставлять хоть какие-то средства на счетах Минобороны неиспользованными, мне кажется, это преступление", — предостерегает Яровая.

Она также сообщила, что подготовка к зимнему периоду обеспечения ВСУ началась в срок.

"Мы своевременно закупили зимнюю форму для ВСУ у украинских производителей. И в этом году нет нареканий на количество — зимнюю форму вовремя получили все", — отметила Яровая.