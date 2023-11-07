Укр

Не только многодетные и с болезнями: кто не подлежит мобилизации

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Продолжается мобилизация
Продолжается мобилизация. Фото armyinform.com.ua

Среди военнообязанных в Украине мужчины от 18 до 60 лет и женщины-медики, однако мобилизуют не всех

В Украине скоро могут продлить срок мобилизации еще на 90 суток. Пока официально она продлится до 15 ноября, однако уже подан законопроект о продлении. Части украинцев это не касается.

"Телеграф" напоминает, что в ряды украинского войска мобилизация происходит на основании законодательства с учетом тех категорий, которых мобилизовать не могут. Среди них:

  • сотрудники органов государственной власти
  • депутаты ВР и парламента Крыма
  • рабочие критически важных предприятий
  • непригодны по состоянию здоровья
  • снятые с учета через возраст
  • ухаживающие за больными, которых не могут заменить
  • многодетные
  • родители-одиночки, но стоит заметить что в случае если мать жива и не лишена родительских прав, то отца могут мобилизовать
  • приемные родители или опекуны
  • родители детей с инвалидностью, включая совершеннолетних до 23 лет и первой или второй группы инвалидности
  • те, у кого близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях
  • те, у кого супруги находятся на военной службе и при этом есть несовершеннолетний ребенок
  • студенты, аспиранты, докторанты
  • работники правоохранительных структур и антикоррупционных органов

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине сократили срок прохождения военно-врачебной комиссии. Через четыре дня врачи должны найти или не найти у военнообязанного различные болезни, включая проверку на психические расстройства.

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#Мобилизация #ВСУ