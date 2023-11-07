Не только многодетные и с болезнями: кто не подлежит мобилизации

Среди военнообязанных в Украине мужчины от 18 до 60 лет и женщины-медики, однако мобилизуют не всех

В Украине скоро могут продлить срок мобилизации еще на 90 суток. Пока официально она продлится до 15 ноября, однако уже подан законопроект о продлении. Части украинцев это не касается.

"Телеграф" напоминает, что в ряды украинского войска мобилизация происходит на основании законодательства с учетом тех категорий, которых мобилизовать не могут. Среди них:

сотрудники органов государственной власти

депутаты ВР и парламента Крыма

рабочие критически важных предприятий

непригодны по состоянию здоровья

снятые с учета через возраст

ухаживающие за больными, которых не могут заменить

многодетные

родители-одиночки, но стоит заметить что в случае если мать жива и не лишена родительских прав, то отца могут мобилизовать

приемные родители или опекуны

родители детей с инвалидностью, включая совершеннолетних до 23 лет и первой или второй группы инвалидности

те, у кого близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях

те, у кого супруги находятся на военной службе и при этом есть несовершеннолетний ребенок

студенты, аспиранты, докторанты

работники правоохранительных структур и антикоррупционных органов

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине сократили срок прохождения военно-врачебной комиссии. Через четыре дня врачи должны найти или не найти у военнообязанного различные болезни, включая проверку на психические расстройства.