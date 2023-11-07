Не только многодетные и с болезнями: кто не подлежит мобилизации
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Среди военнообязанных в Украине мужчины от 18 до 60 лет и женщины-медики, однако мобилизуют не всех
В Украине скоро могут продлить срок мобилизации еще на 90 суток. Пока официально она продлится до 15 ноября, однако уже подан законопроект о продлении. Части украинцев это не касается.
"Телеграф" напоминает, что в ряды украинского войска мобилизация происходит на основании законодательства с учетом тех категорий, которых мобилизовать не могут. Среди них:
- сотрудники органов государственной власти
- депутаты ВР и парламента Крыма
- рабочие критически важных предприятий
- непригодны по состоянию здоровья
- снятые с учета через возраст
- ухаживающие за больными, которых не могут заменить
- многодетные
- родители-одиночки, но стоит заметить что в случае если мать жива и не лишена родительских прав, то отца могут мобилизовать
- приемные родители или опекуны
- родители детей с инвалидностью, включая совершеннолетних до 23 лет и первой или второй группы инвалидности
- те, у кого близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях
- те, у кого супруги находятся на военной службе и при этом есть несовершеннолетний ребенок
- студенты, аспиранты, докторанты
- работники правоохранительных структур и антикоррупционных органов
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине сократили срок прохождения военно-врачебной комиссии. Через четыре дня врачи должны найти или не найти у военнообязанного различные болезни, включая проверку на психические расстройства.