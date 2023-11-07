1,5 млн грн на БПЛА: Андрей Табалов объявил результаты сбора средств на дрон SHARK для ВСУ

В ближайшее время дрон будет куплен и передан военным

Генеральный директор молочной компании "Волошкове поле" Андрей Табалов сообщил первые результаты акционного сбора, который компания запустила в августе для покупки БПЛА SHARK для ВСУ.

Так, силами трех предприятий-партнеров на эти нужды уже собрано 1,5 млн грн, поэтому уже в ближайшее время дрон SHARK будет приобретен и передан по запросу наших военных.

"1 500 000 гривен уже собрано, такие результаты акционного сбора, который 3 месяца назад начали три предприятия: ПАО "Юрия" (ТМ " Волошкове поле "), Одеський Коровай и Черкасихліб ТД . Через две недели свой акционный сбор завершит Первомайский молочно-консервный комбинат , и необходимая сумма будет закрыта. Спасибо всем, кто выбирал акционную продукцию и присоединился к большому сбору. Вместе помогаем ВСУ приближать нашу победу", — написал Андрей Табалов на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, с 1 августа производитель "Волошкове поле" запустил в продажу специальную серию молочной продукции с изображением беспилотника на упаковке. По условиям благотворительной инициативы, 1 грн при продаже каждой единицы такого товара была перечислена на покупку БПЛА SHARK.