О судьбе писателя его родные не знали полгода

Харьковские следователи сообщили о подозрении убийцам известного детского писателя Владимира Вакуленко. Вскоре после деоккупации Изюма его тело было обнаружено в массовом захоронении на территории города.

Как сообщил руководитель Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, Вакуленко россияне похитили прямо из дома вместе с больным сыном. Через некоторое время их вернули, но впоследствии писателя снова забрали уже самого. По его словам, это произошло еще в начале марта 2022 года, после чего родственники больше ничего не слышали о Владимире.

Болвинов напомнил, что тело Вакуленко было найдено год назад на месте массового захоронения, под номером 319. Экспертизы подтвердили, что это именно он. После месяцев кропотливой работы следователи установили тех, кто совершил это преступление.

"Владимир Вакуленко был не просто патриотом и украинским писателем, но и активистом, волонтером. Своей позиции он скрывать не умел, поэтому к нему пришли сразу после оккупации села. Он знал, что так будет и в своем дневнике успел зафиксировать эти мысли", — подчеркнул он.

Страница из дневника Вакуленко

По словам Болвинова, в его теле обнаружили пули от пистолета Макарова. Следователи выяснили, что после похищения Вакуленко допрашивали и пытали. Также его избивали на глазах у 14-летнего сына-инвалида.Стреляли у ног и принуждали пойти на сотрудничество. После всех издевательств писателя посадили в автомобиль Ford Transit с маркировкой Z и повезли убивать. Он подчеркнул, что расстреливали писателя из пистолета калибра 9 мм – три выстрела в туловище и предплечье. Вакуленко скончался на месте.

Шар, которым убили Вакуленко

Болвинов сообщил, что полиция определила, кто стрелял в писателя. Это был 50-летний мужчина, родившийся в Луганске и проживший там всю жизнь. На Изюмщину он пришел вместе с оккупационной армией. Пулеметчик из стрелкового полка так называемого мобилизационного резерва ЛНР. Пули именно из такого оружия нашли в теле убитого писателя.

Место преступления

Также правоохранители установили и второго фигуранта. Это командир военнослужащих рф 4 роты 4 батальона 204 стрелкового полка того же мобрезерва. Также луганчанин, ему 33 года, и именно он отдал приказ казнить украинца Вакуленко.

В ходе расследования полиция выяснила, что жертвами уже установленных оккупантов, кроме Вакуленко, стали еще трое гражданских, их тоже убили. Зафиксировано и подкреплено доказательствами также и то, что эти двое фигурантов незаконно лишали свободы сына Вакуленко и одного из жителей этого же села.

Обоим военным преступникам сообщили о подозрении заочно, по ним собрано достаточно доказательств. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с гражданским населением. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб украинский писатель Максим Петренко. Он долгое время считался пропавшим без вести.