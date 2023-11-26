Мобилизируют ли отца, если сын в армии: юрист дал ответ

Могут мобилизовать всех пригодных совершеннолетних членов семьи

В Украине продолжается военное положение и режим общей мобилизации, поэтому мужчины призывного возраста могут получить повестку. На службу могут призвать даже ограниченно пригодного отца, сын которого находится в армии.

Об этом сообщил юрист Игорь Ясько, пишет Новости.LIVE. По его словам, в таком случае оснований для отсрочки нет.

"Если среди оснований для отсрочки есть только служба совершеннолетнего сына и ограниченная пригодность — то да, могут, ведь в Украине нет норм относительно количества членов одной семьи, которых имеют право мобилизовать во время военного положения. Поэтому могут мобилизовать всех пригодных совершеннолетних членов семьи", – сказал он.

Юрист также назвал исключения:

мобилизации не подлежат из одной семьи женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время войны с рф.

не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа или жену, проходящих военную службу.

В то же время юрист подчеркнул, что учитывается количество детей в семье — три и более, их здоровье и здоровье второго супруга. Так, не подлежат призыву на военную службу во время военного положения:

мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;

мужчины и женщины — опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели — воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени выражения);

мужчины и женщины, содержащие совершеннолетнего ребенка (18-23 лет) с инвалидностью I или II группы;

мужчины и женщины — усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели — которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (возрастом до 18 лет);

мужчины и женщины, ухаживающие за больными: женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), нуждающиеся в постоянном уходе;

мужчины и женщины, имеющие жену (супруга) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы;

опекуны человека с инвалидностью, которая недееспособна;

По его словам, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, нуждающимся в постоянном уходе, не подлежат мобилизации только при условии, если нет других граждан, которые могут взять этот уход на себя.

"Ограниченная пригодность в военное время не означает, что человек не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. Его могут мобилизовать с определенными ограничениями — некоторые виды службы и работы ему противопоказаны. Их запрещено направлять на службу в десантно-штурмовые войска, плавсоставы, морскую пехоту, спецсоподразделения (за исключением подразделений обеспечения)", — сказал юрист, подчеркнув, что обычно такие граждане несут службу, но не на передовой, а частях обеспечения, ТЦК, определенных военных учреждениях, организациях или учебных заведениях.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о случаях, когда за неявку в ТЦК и СП не предусмотрена ответственность. Однако сейчас количество причин, по которым военнообязанный после вручения повестки может не прийти в ТЦК, сократилось.