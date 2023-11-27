Три причины не бояться повестки, или Как военкомат меня спас. Откровенный рассказ киевлянина

ВЛК — это совок, бюрократия и многочасовые очереди, в которых иногда нужно потратить месяц-полтора.

Усиление мобилизации является очевидным следствием затягивания войны, поэтому все больше украинских мужчин доходят до ТЦК и узаконивают свои отношения с так называемыми военкоматами. "Телеграф" пообщался с киевлянином, который недавно получил повестку и рассказал о своем опыте прохождения военно-врачебной комиссии.

Получилось довольно интересно, а иногда даже неожиданно. Приводим слова нашего собеседника прямой речью.

"Оставим пустые разговоры о патриотизме. Наша война с Россией очень проста"

Сразу скажу – в этой статье я поделюсь собственным опытом. Не хочу брать на себя ответственность за какие-либо решения любых людей или, упаси Бог, давать кому-то советы. Но вокруг столько "страшилок", слухов и веры в откровенные вбросы российской пропаганды, что просто не мог смолчать. Имя свое не хочу называть, потому что нет настроения спорить с адептами теории о том, что Украина сейчас — какой-то там "концлагерь". Вот просто нет настроения, и все. Но человек я, поверьте, реальный. Редакция имеет все данные.)

Что ж, давайте расскажу о военкомате (простите, ТЦК). Честно говоря, я туда идти не хотел. У меня свой небольшой бизнес, семья, достаточно комфортная жизнь в Киеве (а здесь военкомы по улицам, кстати, не ходят) и так далее. Но бежать от, извините за пафосные слова, конституционного долга, совсем не хотелось. Как-то неудобно… Да и вообще не понимаю тех, кто скрывается от повесток и не выходит из квартир или не выезжает за пределы своего населенного пункта. Это же сойти с ума можно, друзья, зачем вам такая жизнь?

Идти в ТЦК я не хотел, но пошел, думаю, по понятной причине. И сразу о плохом. Наши военкоматы – это, на первый взгляд, просто ужас. Совок, бюрократия, многочасовые очереди. Чтобы нормально пройти ВЛК, нужно иногда месяц-полтора потратить! Скажу честно, в очередях в ТЦК меня впервые за все это время стали посещать мысли о том, что неплохо бы вообще за границу уехать. Потому что нельзя так свое время терять. Но быстро избавлялся от таких мыслей.

А теперь, извините, о позитиве. И о тех самых трех причинах, которые прописаны в заголовке.

Во-первых (говорят, в разных регионах по-разному, но у меня в одном из районов Киева было именно так), никто вас не заберет в армию без прохождения ее величества ВЛК (военно-врачебной комиссии). А ее я проходил целый месяц. Потому что с бюрократией, очередями и прочими неприятными штуками, но проходил я настоящий медосмотр. Меня гоняли на анализы, отправляли в профильные больницы (исключительно в государственные, что значительно усложняло процесс). И когда я прошел этот медосмотр, честно сказали, что я — ограниченно подходящий. И что в армию меня сейчас никто брать не хочет. Да, мне об этом сказали в ТЦК, который в сознании многих не раздает повестки разве что мертвым (не исключаю, что мне с военкоматом повезло, но говорю только о фактах). А тут я был в полном распоряжении военкомов, а повестку так и не получил. И я в этом ТЦК был далеко не единственным таким мужчиной. Правда, все не так, как пишут в телеграм-каналах о раздаче повесток?

Во-вторых, эта самая ВЛК по-настоящему спасла мне если не жизнь, то здоровье по меньшей мере. Во время медосмотров у меня нашли кучу болезней. Одна из них – сахарный диабет, но это не единственная проблема. Я, честно говоря, по врачам не очень люблю ходить. А здесь был вынужден. И выходит, что поход в ТЦК спас меня от, скажем, слепоты лет так за 10. Или от отрезанной ноги. Конечно, проходить медосмотр месяц — это ад, а другого формата наша совковая ВЛК просто не предусматривает (с ужасом думаю, как эту комиссию проходят раненые военные, поэтому систему надо менять). Но для меня был немаловажный результат. А он получился вот таким.

В-третьих, скажу честно, мы не знаем, сколько будет продолжаться война. Мы не знаем, когда на фронте понадобятся ограниченно пригодные типа меня. Но я почему-то думаю, что подавляющее большинство украинских мужчин пройдет через армию. Не обязательно через фронт, армия — слишком большой организм, чтобы ограничиваться только фронтом. Поэтому пока не поздно (и желательно до получения повестки), лучше бы каждому из нас, из мужчин, найти себе место в этой структуре. Кто не хочет идти на фронт, может поискать и, скорее всего, найдет себе место не на фронте (поискать, возможно, придется, и долго). Война – штука такая, касается очень многих сфер. Да и на фронте можно попасть в разные подразделения, и лучше — в надежное. А если у вас там есть знакомые, то вообще будет здорово.

Давайте оставим зачастую пустые разговоры о патриотизме и других "высоких" вещах. Наша война с Россией очень проста. Либо мы отобьем это нашествие, либо нас всех убьют. Кому-то, конечно, повезет в случае поражения уехать за границу, но это такое себе счастье, как мне кажется. Разве такая перспектива не страшнее похода в тот же ТЦК?

P. S. Поведение наших военкомов, которые пакуют мужчин на улицах, решительно осуждаю. Хотя бы потому, что они таким поведением помогают нашему врагу срывать мобилизацию в Украине.