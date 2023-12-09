Воины из бригады Ивана Богуна показали, как ликвидировали танк вместе с россиянами (видео)

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов. На одном из направлений враг был взорван вместе с танком.

Первая отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна показала кадры своей работы. На кадрах видно, что враг разлетелся на несколько метров.

Так, на видео, которое военные сняли при помощи дрона, видно, как посреди поля стоит российский танк. На нем есть экипаж, а еще несколько оккупантов подходят к нему с разных сторон. Но танк взрывается и россияне, которые были рядом с ним, разлетелись на несколько метров и попадали. Кто-то смог встать, а кто-то так и не поднялся. Те, кто так и не успел дойти до танка, своими глазами увидели смерть побратимов.

"Работает расчет "Винни". Рота ПТРК 1-ой ОбрСПп им. Ивана Богуна", — лаконично подписали кадры военные.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что уничтожено дорогое оружие России. Для его ликвидации понадобилось всего два украинских дрона.