Люди Майдана, ч. 2: уникальные фото из большой галереи американского художника

Сергей Мельникофф воспроизвел в фотографиях историю Революции Достоинства

"Телеграф" продолжает публикацию снимков Сергея Мельникофф, aka MFF, сверхзрелищных моментов Революции Достоинства. Эти фотографии не только свидетельствуют о важных исторических событиях, которые определили современный облик Украины, но и являются высокохудожественными произведениями, сделанными известным американским фотографом десять лет назад.

Один из лучших ландшафтных фотографов мира попал на Майдан в первый день революции и остался там до завершения народного противостояния. Об этой истории сам Сергей расскажет читателям "Телеграфа" в последней части этой обширной галереи.

Подборку текстов воспоминаний майдановцев проводили Татьяна Александрова и Геннадий Королев, в рамках деятельности Международного благотворительного фонда "Душа Украины".

Начало галереи смотрите здесь.

Один

"У моей нации больше нет совести и чести. Единицы из миллионов русских сейчас поднимают голос в пользу украинских братьев. Этот позор России никогда не смыть. Нашу страну нужно уничтожить, как фашистскую Германию. Можете меня расфрендить и банить, но ни перед кем извиняться я больше не собираюсь. Мой народ продал душу дьяволу!" ( Дмитрий Шульгин).

Победитель

"Отличить народ от быдла очень легко. Народ не позволяет себя бить!"

Муза борьбы

"Грустно. Страшно. Но — немає на то ради. Как бы это вам это перевести — "но другого выхода нет". Представьте, что в вашем доме завелись крысы и грызут, и тянут в нору все, что только можно (вышки, газ, нефть), деньги, золотые унитазы), и каждое утро пищат вам на ухо, что очень хорошо иметь такого соседа".

Правда жизни

"Только слепые, немые и слабоумные могут не видеть, что там стоит простой народ, что людям никто за это не платит. Кто согласится терпеть такое за деньги? Кому хватит мужества? Под угрозой смерти или шанса быть искалеченным, потерять семью, любимых — потерять все радости и горести жизни. Если бы проклятый "Беркут" был сам в осаде — они бы давно сдались. Такие тяготы невозможно вынести ради воображаемых идеалов или веры — только настоящим мужеством можно взять эту высоту".

В двух шагах от смерти

"Россияне! Из д*рьма вылезете?

– Нет, нет, мы очень любим Владимира Владимировича…"

Сон о новой стране

"На Европейской площади стоит мужчина средних лет, одетый в дорогое пальто, костюм, недешевые туфли… Активно разговаривает по телефону… Через три минуты подъезжает джип Lexus… Оттуда выбегает водитель, долго извиняется, открывает багажник, вынимает пару покрышек. Мужчина залазит в машину, через минуту выходит уже в фуфайке, каске и с битой… Быстро бежит в сторону Майдана, на ходу приговаривая: "Дал же Бог президента идиота! Чтобы он подавился тем баблом!"

В трудную минуту

"Я никогда не задумывалась, как носить раненых по горам… Инвалида-колясочника тащили по склону на спине… И это Европейская площадь — центр Киева… Спасибо костелу на Трехсвятительской, он открыл свои двери. Мы там разместили всех раненых. И сегодня я, коренная киевлянка, прожившая всю жизнь в центре, впервые услышала звон костельных колоколов… И я не смогла сдержать слез… И я возвращаюсь на Майдан…" (Олеся).

Свободу не покупают!

"Свободным людям нужна свобода, другие довольствуются крошками со столов своих хозяев! Украинцам не столько мила Европа, сколько отвратительна роль московской провинции…"

Слава Украине!

"Нельзя спасти рабов, которые любят свое рабство".

Горожане

"Люди Майдана. Нигде, ни в каком другом месте мира, не чувствуешь такую невероятную сплоченность и взаимопомощь. Это стоит будущее мира и с надеждой смотрит вдаль…"

Цветы палачам

"Там, где забота только о собственной шкуре и благополучии уступает место желанию делать что-то не для себя, но для других, — начинается Человек. А лезть под пули, спасать раненых или вытаскивать убитых побратимов — что это, если не самое высокое проявление человечности?.." (Владимир Гончаровский).

Страх и смелость

"Думаете, нам не было страшно? Мне, которая ехала в центр Киева с велосипедным шлемом в рюкзаке, на случай, если будут забрасывать камнями. Марко, в 50 кг весом, которая вложила в свой рюкзак пачку толстых журналов, чтобы, если будут бить дубинками, то хоть чем-то прикрыться. Любе, которая взяла с собой смену одежды – на случай, если на митингующих спустят ментов и загребут в участок. Юле, которая надела красивое белье, потому что "а вдруг я попаду в больницу и буду там на столе лежать в обычной трикотажной "недельке"…

Семья на баррикадах

"Будущее нашей страны – именно такие люди, романтики-революционеры, с горячими сердцами, которые способны пожертвовать не просто собственным комфортом, деньгами или другими благами ради других, но даже жизнью. Многие из нас порой не способны даже на первое".

"Народное вече"

Международный благотворительный фонд "Душа Украины" выставляет на благотворительную продажу одну из самых значительных работ, раскрывающую украинскую душу в дни Революции Достоинства. Легендарный американский фотохудожник Сергей Мельникофф, aka MFF, сделал это панорамное фото с крыши гостиницы "Украина" 8 декабря 2013 года. В этот день на Майдане собралось около миллиона человек.

Если вам необходимо сделать памятный и максимально патриотический подарок, то это лучший выбор.

Все деньги автор жертвует через фонд "Душа Украины" на строительство Реабилитационного центра в Албании для украинских детей, потерявших конечности в результате войны.

Просмотреть фрагмент фотографии в большом качестве (в десятикратном сжатии).

"Народное вече"

Печать на холсте, зарамленном в белый с золотом багет.

Размеры фотографии: 30 х 120 см.

Стоимость 20000 грн.

Печать на акриловом стекле толщиной 8 мм.

Размеры фотографии: 30 х 120 см.

Стоимость 40000 грн.

Авторский сертификат подлинности выполнен лазерной гравировкой на нержавеющей металлической пластине формата А4, которая закреплена на полированной доске из бука.

Стоимость: 5000 грн.

Заказ фото "Народное вече" отправлять сюда: [email protected]