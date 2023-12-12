На фоне поверженной российской военной техники в Киеве состоялась фотосессия Большого Герба Украины для легендарного журнала National Geographic

Автор инсталляции Сергей Мельникофф помогал выстраивать кадр с помощью технологий XXI века

Мария Универсалюк, восходящая звезда фотографического искусства, приехала из Одессы для проведения постановочной фотосессии в центре Киева, которую в режиме онлайн из Албании курировал хорошо известный украинцам американский фотохудожник Сергей Мельникофф, он же – MFF.

Мария ангажирована Международным благотворительным фондом "Душа Украины" в качестве репортажного фотографа в грандиозный проект Сергея Мельникофф и "Телеграф" – "Четыре всадника Апокалипсиса". В рамках этого глобального проекта Мария Универсалюк будет создавать фотолетопись истории создания самой грандиозной по своему замыслу панорамы за всю историю фотографии. В проект "Четыре всадника Апокалипсиса" приглашены участвовать сто мировых знаменитостей – от Арнольда Шварценеггера до Билла Гейтса. В начале следующего года Мария полетит на один из концертов Мадонны, чтобы запечатлеть знаменитую на весь мир певицу, которая вышла на сцену после тяжелой болезни с флагом Украины на плечах.

Мадонна зажигает! Американская певица 14 октября во время своего первого концерта в рамках The Celebration Tour появилась на сцене в Лондоне с украинским флагом. Обратите внимание на камуфляжные брюки военного образца у ассистентки королевы мировой сцены. Автор фото не известен

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган в США. В возрасте 20 лет она переехала в Нью-Йорк ради скромной карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей различных рок-групп, а затем начала собственную сольную программу. Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. Годовой доход певицы превышает 360 миллионов долларов. За профессиональную карьеру Мадонны было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Большой Герб Украины из пепла войны – символ людей с железной волей!

В зимний день на Михайловскую площадь в исторической части Киева заехал грузовой бус благотворительного фонда "Душа Украины", из которого выгрузили и установили перед разбитой рашистской военной техникой скульптуру в виде Большого Герба Украины, созданную Сергеем Мельникофф из осколков мин и артиллерийских снарядов. Рядом со скульптурой встали два казацких генерала. Это были отставные украинские военные Виктор Балицкий и Вячеслав Падалко, достойные борцы с Чернобыльской катастрофой.

Созданная в Одессе из обломков боеприпасов скульптура Большого Герба Украины на фоне поверженной российской военной техники в центре украинской столицы. Рядом с гербом фотографу позируют потомственные казаки Виктор Балицкий (слева) и Вячеслав Падалко из Всеукраинского объединения вольных казаков ВОВК. Фото: Мария Универсалюк

Выжившие в борьбе со страшной аварией на Чернобыльской атомной электростанции ликвидаторы Балицкий и Падалко (ему исполнилось 80 лет), гордо смотрели в камеру в руках хрупкой женщины, будто и вовсе не замечая морозца, которым в тот день прихватило украинскую столицу.

А фотосессия все растягивалась по времени. Мэтр фотографии Мельникофф, наблюдая за работой Марии через телефон одного из членов фонда, давал советы по построению сцены. Ведь Герб, собранный из осколков боеприпасов, покрытых ржавчиной, снимать на фоне такого же цвета российского танка было сложной задачей. И то, что съемка шла для иллюстрации статьи в легендарном журнале National Geographic, эту трудность только удесятеряло.

Так технологии XXI века предоставляют возможности двум фотографам, находящимся друг от друга на расстоянии в тысячи километров, строить нужный кадр прямо во время съемки. Есть только один народ в мире, который использует эти же достижения человеческой цивилизации для того, чтобы убивать женщин и детей по всему миру

На Михайловской площади присутствовало все руководство фонда "Душа Украины" во главе с Валерием Гребенюком, который отвечает за доставку в Украину медицинского оборудования от одного из крупнейших американских благотворительных фондов Project C.U.R.E., которым руководит дочь знаменитого сенатора Джона Маккейна – Меган. Опекавшие Марию украинские волонтеры помогали передвигать по Михайловской площади стокилограммовую чугунную инсталляцию.

Фотосессия Большого Герба Украины преследовала вполне благородную цель: не только продвигать узнаваемость в мире украинской символики – журнал National Geographic только в США выходит трехмиллионным тиражом, – но и максимально популяризировать само произведение. Фонд "Душа Украины" планирует выставить Большой Герб на один из мировых аукционов, чтобы финансировать строящийся в Албании Международный реабилитационный центр для украинских детей, потерявших конечности вследствие нападения России на мирную страну.

Виктор Балицкий рассматривает детали инсталляции. Фото: Мария Универсалюк

Именно с целью популяризации и узнаваемости скульптуру украинского герба месяц назад устанавливали во Владимирском кафедральном соборе Киева, где уникальное произведение современного искусства освятил архиепископ Андрей. А исполнение государственного гимна Украины Национальным заслуженным академическим хором им. Григория Веревки подняло уровень торжественной церковной церемонии фактически до государственного.

Видеосюжет Укринформ об освящении скульптуры "Большой Герб Украины" во Владимирском кафедральном соборе 1 ноября 2023 года

Сергей Мельникофф потратил более двух месяцев на создание грандиозной инсталляции Большого Герба Украины. Вместе с Виктором Бельчиком, виртуозным сварщиком из Одессы, они смогли с максимальной точностью подобрать из тысяч осколков мин и артиллерийских снарядов те из них, которые сложились в уникальный пазл.

Скульптура Большого Герба не появилась бы на свет, если бы не помощь украинцев, в том числе непосредственно в зоне боевых действий. Когда идея сделать величественную инсталляцию из осколков боеприпасов пришла в голову американскому художнику, MFF находился в горах Албании – у него есть там дом. Но сказано – сделано! И закрутилось. Благо современные технологии видеосвязи позволяют координировать работу на любом расстоянии.

В Одессе нашелся, по словам Сергея, замечательный исполнитель. Им оказался Федор Кусковальский. Ныне Федор – главный инженер детского реабилитационного центра, который фонд "Душа Украины" планирует построить на побережье Адриатики в 2024 году.

Друзья Федора – фермеры Антон Кудин и Иван Наконечный собрали со своих полей громадное число осколков от российских РСЗО – украинская земля, там, где прошли рашисты, превратилась в смесь российского железа и украинского чернозема. В Одессу были отправлены "Новой почтой" сотни килограммов чугунных осколков. Генерал пограничной службы Юрий Лисюк организовал доставку в одесскую мастерскую художника крупных частей поверженной в боях российской военной техники. Из них MFF создал символическую инсталляцию "Колесо Фортуны".

Очередная порция осколков боеприпасов прибыла в мастерскую Виктора Бельчика. Фото: MFF

Затраты связанные с работой над арт-объектами, объединенными общим названием "Пепел Войны", приняли на себя Александр Костецкий и Кристина Гойман, создатели одной из IT-компаний.

Виктор Бельчик закрепляет электросваркой детали арт-инсталляции "Колесо Фортуны", главный элемент которой — простреленная пулей каска рашистского солдата, пришедшего на украинскую землю убивать мирных жителей. Видео: MFF

В январе 2024 года эти символические произведения будут демонстрироваться на выставке "Пепел Войны" в столице Албании – Тиране. "Телеграф" расскажет об этом мероприятии в специальной публикации.

"Русский военный корабль…"

Для финансовой помощи Реабилитационному центру им. Матери Терезы в Албании для украинских детей, ставших инвалидами из-за российской военной агрессии, Международный фонд "Душа Украины" предлагает уникальную сувенирную продукцию.

Браслеты изготовлены из металла российских ракет РСЗО и снабжены официальным сертификатом подлинности. Красочная упаковка с информацией о детском реабилитационном центре свидетельствует, что покупка является 100% пожертвованием

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