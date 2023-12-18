Люди Майдана, ч. 3: подборка уникальных снимков американского фотохудожника о тревожных днях Революции Достоинства

Сергей Мельникофф создал лучшую фотографическую летопись об украинском народе

"Телеграф" продолжает публикацию снимков Сергея Мельникофф, aka MFF, о тревожных, но полных ожидания хороших перемен днях Революции Достоинства.

Две предыдущие публикации фотографий с Майдана, выполненных Сергеем, уже доказали, что это лучшая в истории Украины фотографическая летопись об украинском народе. Не зря к имени американского фотографа добавляют слова "известный" — за его полную приключений, суперинтересную жизнь в 153 странах мира — и "замечательный", когда пишут о его творческом таланте.

Подборку воспоминаний майдановцев проводили Татьяна Александрова и Геннадий Королев в рамках деятельности Международного благотворительного фонда "Душа Украины". И надо сказать, что прекрасные фотографии Сергея Мельникофф потеряли бы половину своего влияния на зрителя, если бы не эти слова участников Майдана.

Начало галереи смотрите здесь.

Пять хлебов…

– Рома, я там борщ сварила.

– Уррраааа!!!

– Так вот, что в маленькой кастрюльке это тебе, а то, что в двух больших кастрюлях – это не трогай, это на Майдан.

– А в чем разница?

– Ну, тебе – с говядиной.

– А им?

– А им – с говядиной, бараниной, свининой и фасолью.

Инструктор по выживанию

"И пусть на Майдане лупят снайперы, мы, гады такие, все равно припремся, медикаментов принесем, камни соберем, осматривая крыши — не сидит ли там кто с винтовкой, но камушки складывать не перестанем. Это, наверное, потому что мы такие ужасно хитрые и думаем только о личной выгоде…"

Наша хата с краю

"Когда этих студентиков разогнали, помните сбор на Михайловской площади? Вот я шла и думала: "Сама я, конечно, пойду, постою там, в одиночестве, как дура. Ну, еще может пару сотен людей будет, таких же притрушенных. Потому что нам, украинцам, это даром не сдалось. "Наша хата с краю" – национальная пословица о смысле жизни. Притрушенных собралось более 40 тысяч. Никто их не звал, не собирал, никто не говорил – где, когда и во сколько. Мы изумленно смотрели друг на друга и радостно думали: "Да я не один такой, оказывается!" (Александра Ковалева).

Киевляне

"Мы как-то не заметили этого решающего шага в формировании национального самосознания. Теперь мы сами, а не посторонние, формируем нашу идентичность. Вы, конечно, можете высказать свою точку зрения по поводу хохлов. Мы, конечно, выслушаем и вежливо покиваем головой. Но доказывать ничего не будем, потому что нам больше не нужно ничего доказывать. Мы наконец-то принимаем себя такими, какие мы есть" (Александра Ковалева).

Первый бой в жизни

"Помню, как мама переживала. Я сказал: "Сами воспитали патриота – сами виноваты". Родители перекрестили и отпустили".

На передовой

"Там, впереди, страх как будто притупляется. Сначала страшно, а потом смотришь на храбрецов рядом, и он частично выветривается. Страх в воображении играет вдали от опасности, а рядом – вступают другие эмоции, настроения и инстинкты".

Будни Майдана

"После суда нас отправили в тюрьму. Тюрьма мне понравилась. Конвой там сразу нас приветствовал: "Слава Украине!" Идешь по тюрьме, кричишь: "Слава Украине!", а из каждой камеры ответ: "Героям слава!" Печать майдановца – тебя никто не трогает. Более того, еще и уважают" (Сергей Макар).

Бытовые войска

"Это люди, с которыми я стоял на баррикадах по 18 часов.

Это люди, с которыми я ходил в разведку.

Это люди, которые воевали со мной за правду.

Это люди, которых я спасал и которые меня спасали…"

Творцы истории

"Думаю, для многих эти мысли, ощущения будут созвучны… Так много и так мало вас было, тех простых людей, которые просто разносили молоко, просто передавали камни разобранной брусчатки, нарезали бутерброды, носили продукты, или даже просто ехали туда и стояли, преодолевая свой страх в трудные дни боя за Майдан. Но на самом деле вы не "просто" – вы каждый совершили свой маленький подвиг и вы все творили историю».

Память Майдана

"Я буду помнить этот день до конца жизни... Я буду помнить ухание гранат, которые разрываются под Консерваторией..."

За правду жизни

"Я буду помнить мальчика, который зашел в автобус. Мальчика с прекрасным чистым лицом. И огромным походным рюкзаком. Из кармана которого торчал зонтик. Который врет маме по телефону, что он только до главной площади и сразу назад. Только до площади, а зонтик так… ну, подумаешь, зонтик… В бесснежном феврале… Зато с водометом у горы на Институтской… Каждый раз, вспоминая этот зонтик, я плачу…» (Любовь Чуйко).

Все фотографы попадают в рай

"Я навсегда запомню запах страха, который не смывался ни мылом, ни шампунем, ни ими вместе. Я уже стерла на себе всю кожу, а он все не смывался и не смывался…"

Вечер в столице

"Этот день навсегда останется днем, в который мне не удалось сохранить лицо... Продвигаясь все ближе к передовой, я громко, некрасиво и абсолютно то ли по-бабски, то ли по-звериному выла. Это было очень некрасиво и стыдно... Но я прощаю себе эту потерю лица. Не простила бы, если бы, удерживая покерфейс, оттуда сбежала. Но я шла. Шла и выла. Выла, но шла. Туда, где было нужно то, что у меня было…"

"Народное вече"

Международный благотворительный фонд "Душа Украины" выставляет на благотворительную продажу одну из самых значительных работ, раскрывающую украинскую душу в дни Революции Достоинства. Легендарный американский фотохудожник Сергей Мельникофф, aka MFF, сделал это панорамное фото с крыши гостиницы "Украина" 8 декабря 2013 года. В этот день на Майдане собралось около миллиона человек.

Если вам необходимо сделать памятный и максимально патриотический подарок, то это лучший выбор.

Все деньги автор жертвует через фонд "Душа Украины" на строительство Реабилитационного центра в Албании для украинских детей, потерявших конечности в результате войны.

Просмотреть фрагмент фотографии в большом качестве (в десятикратном сжатии).

"Народное вече"

Печать на холсте, зарамленном в белом с золотом багет.

Размеры фотографии: 30 х 120 см.

Стоимость 20000 грн.

Печать на акриловом стекле толщиной 8 мм.

Размеры фотографии: 30 х 120 см.

Стоимость 40000 грн.

Авторский сертификат подлинности выполнен лазерной гравировкой на нержавеющей металлической пластине формата А4, которая закреплена на полированной доске из бука.

Стоимость: 5000 грн.

Заказ фото "Народное вече" отправлять сюда: [email protected]