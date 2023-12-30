Влияют на субсидию: какие доходы следует указать в декларации
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Выплаты ВПЛ или от международных организаций не учитываются в совокупный доход
Субсидию в Украине получают не менее 1,7 млн домохозяйств. Средняя сумма субсидии около 1,4 тысяч грн. Она покрывает разницу между обязательным платежом и общей суммой начисления. Размер обязательного платежа рассчитывается раздельно для каждого домохозяйства. Его размер определяется в соответствии с суммой среднего дохода домохозяйства за месяц.
В него учитываются не только доходы, о которых известно Пенсионному фонду или налоговой, но и те, которые люди должны самостоятельно осветить принеся соответствующие справки. К перечню доходов, учитываемых при назначении субсидии:
- пенсия,
- зарплата,
- денежное довольствие военнослужащих,
- стипендия (не учитывается социальная для детей-сирот и детей лишенных родительской опеки),
- социальные выплаты,
- пособие по безработице,
- страховые выплаты,
- денежные переводы из-за границы,
- дивиденды от ценных бумаг,
- денежные средства от продажи или аренды имущества.
Для имеющих ФЛП, сообщает "Знай.юа", несмотря на другие полученные доходы, учитывается отдельная сумма к общей месячной прибыли. Для плательщиков первой группы – 1 минимальная зарплата, для второй – две и для третьей – три.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие документы нужны для того, чтобы оформить субсидию. Для тех, кто оформляет помощь от государства через Интернет, понадобятся сканированные копии.