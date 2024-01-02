Без выезда за границу: в Украине открыта вакансия водителя с зарплатой от 42 тысяч гривен

Есть два условия

Рынок труда в Украине почти полностью восстановился до довоенного уровня. Работу можно найти в разных сферах, в частности затребованы водители — им предлагают зарплату от 42 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы и подбора персонала. Работодатель — транспортно-логистическая компания, которая динамично развивается, находится в Киеве и приглашает на работу водителей категории С, Е из любого региона страны. Обязанности состоят в перевозке грузов по Украине. От претендента требуется опыт работы на полуприцепе по Украине не менее года и открытая категория C, Е.

Со своей стороны компания предлагает заработную плату от 42 000грн (3,3грн/км), суточные 300грн/сутки (выплачиваются один раз в три дня на карточку). Для работы предоставляются ухоженные автомобили DAF (тент-штора). Работать нужно вахтенным способом, или по договоренности. Также работодатель располагает собственной ремонтной базой.

К слову, на сайте приведена статистика зарплат водителей. Так, в Киеве их средняя зарплата составляет 26 500 гривен. Таким образом, предлагаемая заработная плата ощутимо выше средней за такой труд в столице.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине также открыта вакансия водителя-международника. За перевозки грузов по Европе готовы платить до 50 тысяч гривен.