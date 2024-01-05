Снимаете жилье – можете получить субсидию: какие условия

Субсидию можно получить и без договора аренды.

Получать субсидию на оплату жилищных услуг может любой человек, который не может самостоятельно платить счета за коммунальные услуги и не подпадает под материальные ограничения.

Субсидия предоставляется не только владельцам помещения. Ее могут получать и арендаторы, снимающие жилье по договору, и ВПЛ, которые могут фактически жить в помещении и без договора аренды. Об этом пишет Минреинтеграция.

Для этих двух категорий необходимо также заявление и декларация. Именно в декларации о доходах и расходах указывается количество членов домохозяйства и информация о них. Также понадобится паспорт, номер учетной карточки налогоплательщиков (РНОКПП). Для ВПЛ предоставляется справка о статусе, арендаторы предоставляют копию договора на съем жилья. Представленную в декларации информацию в Пенсионном фонде проверяют.

Отметим, что срок предоставления субсидии не может быть больше продолжительности аренды, указанной в договоре. В договоре также должно быть указано:

кто арендует жилье (состав семьи)

оплачиваются ли коммунальные услуги,

данные об арендаторе и арендодателе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как влияет на получение субсидии длительный выезд за границу. На момент военного положения есть ослабление в правилах.