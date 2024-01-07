У омбудсмена по вопросам образования произошел инфаркт: в каком состоянии он сейчас

В канун праздников мечтал не об отделении реанимации…

В преддверии начала 2024 года у омбудсмена по вопросам образования Сергея Горбачева произошел инфаркт, с которым он попал в реанимацию. В настоящее время нардеп госпитализирован в Институт сердца, где находится под наблюдением медиков.

Об этом Горбачев сообщил на своей странице в Facebook. Он также выразил благодарность тем, кто предложил ему помощь, но отметил, что больше всего в поддержке нуждаются в ВСУ.

Омбудсмен по вопросам образования опубликовал под сообщением свою фотографию в больничной койке. И рассказал, что сейчас находится в Институте сердца после инфаркта.

"Друзья, новый 2024 год для меня оказался довольно необычным: потому что отделение реанимации в Институте сердца – мягко говоря, не то, о чем мечтаешь накануне праздников. Я благодарен врачам и персоналу, которые мне помогают преодолевать последствия инфаркта", – отметил Горбачев.

Сергей Горбачев в больнице

Слова благодарности за предложение финансовой помощи услышали все друзья, знакомые и подписчики омбудсмана. Однако Горбачев подчеркнул, что сейчас украинские защитники нуждаются в помощи больше всего.

"На самом деле, у меня есть друзья и родственники, которые меня поддерживают; у меня лично есть все, что нужно для выздоровления. Но в помощи больше нуждается мой сын, его собратья и сестры на фронте. Задонатьте на дроны для 54 бригады (в ней служит его сын) – ред.): это будет мне лучшей поддержкой. QR – код для донатов – на фото И ссылка на банкк Монобанка”, – добавил Горбачев.

Ранее "Телеграф" писал, что в национальной детской специализированной больнице "Охматдит" города Киева провели уникальную операцию. Девятимесячной пациентке трансплантировали печень и провели сиюминутную коррекцию порока сердца.