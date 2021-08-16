Поплыли встречать рассвет: под Одессой людей на SUP-бордах унесло в открытое море

В Одесской области отдыхающих на SUP-бордах унесло в открытое море.

Как сообщает Департамент муниципальной безопасности Одессы, в море унесло иностранца, женщину и их инструктора. Отдыхающие решили поплыли встречать восход солнца и потерялись. Ветер отнес плавсредство на 5 км от берега.

Спасатели вовремя отправились на поиски, поэтому их смогли спасти и доставить на берег.

В Департаменте муниципальной безопасности отметили, что для спасения туристов спасателям понадобилось привлечь значительный ресурс людей и муниципальной техники.

А также любителям активного отдыха напомнили, что для некоторых предпринимателей приоритетом является максимальный заработок. Уже после этого, возможно, считаются безопасность и жизнь тех, кто воспользовался их услугами.

Поэтому нередко в аренду предоставляют некачественную экипировку и даже плавсредства. При том, делают это даже в видах услуг, которые достаточно опасны.

Следует напомнить, что этим летом популярные украинские курорты страдают от нашествия медуз и насекомых. Так, Кирилловку в Запорожской области атаковали полчища комаров.