Под Одессой спустя почти неделю нашли тело водолаза, решившего понырять за рапанами
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Мужчину обнаружили отдыхающие.
В Одесской области утонувшего водолаза нашли почти неделю спустя.
Об этом сообщает телеграм-канал Новости Одесса.
Отмечается, что происшествие произошло в селе Санжейка, расположенном в Дальницкой громаде Одесского района.
"Тело около 15:00 в районе причала № 111 обнаружили отдыхающие", — говорится в сообщении.
Мужчина исчез еще 17 августа во время погружения в море за рапанами.
На момент гибели ему было 35 лет.
Как известно, в Украине с начала года на воде погибли более 900 человек, из них около 400 утонули лишь за прошлый месяц
Напомним, недавно в Киеве на озере утонула беременная девушка.
А в Харькове целую неделю искали погибшую на Вяловском водохранилище девушку, которая упала с катамарана в воду и исчезла.
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