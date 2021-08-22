Под Одессой спустя почти неделю нашли тело водолаза, решившего понырять за рапанами

Мужчину обнаружили отдыхающие.

В Одесской области утонувшего водолаза нашли почти неделю спустя.

Об этом сообщает телеграм-канал Новости Одесса.

Отмечается, что происшествие произошло в селе Санжейка, расположенном в Дальницкой громаде Одесского района.

"Тело около 15:00 в районе причала № 111 обнаружили отдыхающие", — говорится в сообщении.

Мужчина исчез еще 17 августа во время погружения в море за рапанами.

На момент гибели ему было 35 лет.

Как известно, в Украине с начала года на воде погибли более 900 человек, из них около 400 утонули лишь за прошлый месяц

Напомним, недавно в Киеве на озере утонула беременная девушка.

А в Харькове целую неделю искали погибшую на Вяловском водохранилище девушку, которая упала с катамарана в воду и исчезла.