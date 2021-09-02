В Одессе нашли "крайнего" в ЧП с танкером Delfi: как могут наказать за разлив нефти и ущерб в 7 млн грн

Отвечать за ЧП двухлетней давности, вероятно, придется экс-капитану порта "Южный"

В Одессе продолжают досудебное расследование ЧП с танкером "Delfi" и отчитались о его первых результатах: нашли подозреваемого.

По информации областной прокуратуры, они уже сообщили о подозрении в халатности, которая стала причиной тяжких последствий, экс-капитану порта "Южный".

Гособвинители полагают, что именно этот человек с 2 по 22 ноября 2019 года не принял никаких мер и не оценил угрозу в виде дрейфа неконтролируемого танкера "Delfi".

Судно без нужных документов, продолжают в прокуратуре, пересекло границу Украины как раз в зоне ответственности экс-капитана.

В результате, 22 ноября "Delfi" сорвался с якоря и после дрейфа сел на мель возле одесского пляжа. Помимо того, что нужно было спасать экипаж и буксировать судно, специалисты также ликвидировали последствия разлива нефти — все это оценили в 7 млн грн ущерба.

Дело пока не передали в суд, где будут решать судьбу подозреваемого: мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Как известно, 22 ноября 2019 года во время шторма, находящийся на стоянке в акватории порта "Южный", танкер сорвало с якоря и отнесло к побережью Одессы, где он лег на мель и перевернулся. Членов экипажа эвакуировали.

Специалисты компании Smart Marine Concept 18 июля дважды пытались поднять с мели танкер Delfi, потерпевший крушение у берегов Одессы. Обе попытки успехом не увенчались. Отбуксировать танкер удалось лишь год спустя после ЧП — 12 сентября 2020 года.