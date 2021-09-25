Похитил бывшую, чтобы восстановить отношения: в Одессе задержали молодого человека, ему грозит до 5 лет за решеткой

Похититель девушки уже был ранее судим за имущественные преступления.

В Одессе 21-летний парень силой похитил свою бывшую девушку, чтобы восстановить отношения.

Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает портал Министерства внутренних дел Украины.

Инцидент произошел вечером в среду, 22 сентября. Тогда парень на улице Михаила Грушевского силой посадил свою бывшую 19-летнюю девушку в машину и вывез ее на киевскую трассу, где начал просить восстановить отношения. Парень предупредил возлюбленную, что запрет девушку в каком-то отдаленном населенном пункте, если она откажет.

Похищенная девушка сделала вид, что согласилась на примирение с бывшим, чтобы он не навредил ей. Тогда парень поверил и вернулся в город, где высадил любимую на одной из улиц. После этого девушка обратилась к правоохранителям.

Позже стало известно, что похитителем является местный житель, который еще ранее был судим за имущественные преступления.

Сейчас он находится в следственном изоляторе. В отношении него открыли дело по незаконном лишении свободы и похищении человека с причинением физических повреждений. Эти действия предусмотренные ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины.

Согласно закону, за совершенное преступление парню грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

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