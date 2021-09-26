"Победил алкоголь": в Одессе после боя Усика с Джошуа произошло две массовые драки на улицах (видео)

Пользователей сети больше всего поразили комментарии очевидца

В то время, как Александр Усик доказывал свое мастерство в чемпионском поединке с Энтони Джошуа, в Одессе местные жители устроили сразу два массовых побоища и пытались выяснить кто из них больший боксер.

Видео из места событий опубликовали два Telegram-канала.

На первом из видео видно, как "машут кулаками" две группы мужчин, пытаясь выяснить кто из них больше прав. В ход идут кулаки, пинки, затем драка перемещается на проезжую часть. Также видно, что один из участников побоища потерял от ударов сознание. Но интереснее всего в этой ситуации пользователи сети сочли "закадровую озвучку". Мужчина, который снимал происходящее на видео, задался вопросом: "А кто из них Усик?".

Этот комментарий повеселил сеть больше всего.

Судя по по видео второй драки, там все закончилось очень быстро — нокаутом соперника в первом же раунде. Затем проигравшего забрали девушки, однако на ногах он стоял не очень уверенно.

Судя по всему, участники драк в Одессе были очень далеки от трезвого состояния. Возникает только один вопрос: почему никто не вызвал полицию? На официальном сайте полиции региона, к слову, нет никакой информации о произошедшем.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика и сцены насилия, слабонервным и детям смотреть не советуем!

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Николаеве школьники устроили массовую драку со стрельбой. Ранение получил один из подростков, однако причину спора, переросшего в бойню, участники драки отказались называть.