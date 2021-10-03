Одессит придумал оригинальный способ пересылки наркотиков даже в Австралию (видео)

Вскорости суд изберет меру пресечения задержанным.

В результате совместной спецоперации украинских пограничников, спецподразделения "ДОЗОР" и полиции на Одесчине удалось задержать распространителей и изготовителей метамфетамина.

Об этом сообщает Госпогранслужба на сайте ведомства.

Метамфитамин — синтетический наркотик, а это значит, что для его производства не нужна большая нарколаборатория. Так было и в этом случае. Подпольный наркоцех организовали в одном из частных домов Одесской области.

Жидкости для синтезирования метамфетамина

Во время обыска в нарколаборатории нашли различные вещества

Синтезировав и расфасовав наркотик, местные жители отправляли его логистическими компаниями не только по Украине, но и заграницу. Так, погрнаслужба зафиксировала партию в более чем килограмм метамфетамина, которая направлялась в Австралию.

Пакет с метамфетамином

При обыске изъяли около 150 граммов наркотических веществ и около 20 кг реагентов-прекурсоров.

Отметим, что согласно данным из открытых источников, метамфетамин в Украине за прошлый год стал четвертым по "популярности" среди дел о наркотиках — об этом свидетельствует уголовная статистика.

Ранее "Телеграф" писал, что сбыт наркотиков наладил предприимчивый запорожский полицейский. Он распродавал вещественные доказательства изъятые у задержанных и подменял их другими препаратами.