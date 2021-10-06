Укр

Водитель не справился с управлением: выяснились детали аварии с военными в Одессе

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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ДТП В Крыжановке Новость обновлена 06 октября 2021, 09:09
ДТП В Крыжановке

Одна из пассажирок находится в больнице в тяжелом состоянии

В серьезном ДТП в Крыжановке вблизи Одессы, которое произошло накануне, пострадали пять человек. Всех с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Как выяснилось, один из водителей не справился с управлением.

Об этом вечером во вторник, 5 сентября, сообщила полиция Одесской области.

Правоохранители установили, что вблизи Крыжановки водитель Lexus не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем Volkswagen, в котором ехали трое военнослужащих.

В результате аварии пострадали пять человек — одна женщина (1967 г.р.) и четверо мужчин (1965, 1976, 1996 и 1994 г.р.). Все они госпитализированы с травмами. Известно, что состояние женщины, которая была пассажиркой Lexus, оценивают как тяжелое. Остальные участники аварии получили травмы меньше.

Один из автомобилей остался на проезжей части
Один из автомобилей остался на проезжей части
Второй вылетел в кювет и протаранил там дерево
Второй вылетел в кювет и протаранил там дерево
Всех участников аварии госпитализировали
Всех участников аварии госпитализировали

Напомним, в Тернопольской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса молодой девушке оторвало руку. Ей наложили жгут на оторванную конечность и не давали упасть в обморок до приезда медиков.

Также "Телеграф" писал об аварии в на автодороге "Киев — Чоп", где в результате столкновения пяти автомобилей погиб человек.

Теги:
#Одесса #ДТП #Национальная полиция
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