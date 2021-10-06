Водитель не справился с управлением: выяснились детали аварии с военными в Одессе

Одна из пассажирок находится в больнице в тяжелом состоянии

В серьезном ДТП в Крыжановке вблизи Одессы, которое произошло накануне, пострадали пять человек. Всех с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Как выяснилось, один из водителей не справился с управлением.

Об этом вечером во вторник, 5 сентября, сообщила полиция Одесской области.

Правоохранители установили, что вблизи Крыжановки водитель Lexus не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем Volkswagen, в котором ехали трое военнослужащих.

В результате аварии пострадали пять человек — одна женщина (1967 г.р.) и четверо мужчин (1965, 1976, 1996 и 1994 г.р.). Все они госпитализированы с травмами. Известно, что состояние женщины, которая была пассажиркой Lexus, оценивают как тяжелое. Остальные участники аварии получили травмы меньше.

Один из автомобилей остался на проезжей части

Второй вылетел в кювет и протаранил там дерево

Всех участников аварии госпитализировали

Напомним, в Тернопольской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса молодой девушке оторвало руку. Ей наложили жгут на оторванную конечность и не давали упасть в обморок до приезда медиков.

Также "Телеграф" писал об аварии в на автодороге "Киев — Чоп", где в результате столкновения пяти автомобилей погиб человек.