Укр

"Слоник" со следами крови: как выглядит горка в Одессе, лишившая ребенка части пальца (видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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На металлическом "слоне" все еще остаются следы крови Новость обновлена 26 октября 2021, 16:49
На металлическом "слоне" все еще остаются следы крови

На площадке в Преображенском парке все еще играют дети, но горку в форме слона оцепили

В сети появилось видео того, как выглядит опасная горка в форме слона в Преображенском парке Одессы, где 5-летней девочке оторвало часть пальца. 

Запись опубликовал местный канал "Курс Одесса".

Площадка, где сутками ранее случилось ЧП, не ограждена: там продолжают играть дети. А вот самого металлического "слоника" оцепили лентой. На видео можно увидеть небольшую щель между перилами и жестяным листом, вследствие чего часть фаланги ребенку просто оторвало. На горке до сих пор видны следы крови. 

Напомним, что сразу же после трагедии мама девочки бросилась спасать руку ребенка, однако достать часть пальца со щели ей не удалось. Женщина забрала девочку и убежала с ребенком за помощью. Малышке оказали помощь в областной больнице, наложив повязку, и отпустили домой. Госпитализация не понадобилась.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Преображенском парке 22 октября на лавочке обнаружили труп молодого мужчины. Он был одет чисто и опрятно.

Также напомним, что 22 октября в реанимации Кременчуга Полтавской области скончалась 4-летняя девочка, на которую накануне упало дерево в детском саду.

Теги:
#Одесса #Травма #Детская площадка #Горка
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