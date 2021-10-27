В Одессе и области кислородный кризис: десятки людей пришлось срочно спасать среди ночи (видео)

В ОГА говорят, что кислород закончился из-за необязательных поставщиков, которые нарушили договор

В Одесском областном центре социально значимых заболеваний на Михновского накануне, 26 октября, закончился кислород. В результате, жизнь 45 пациентов оказалась под угрозой, и началась экстренная перевозка людей в другие больницы среди ночи. Однако и там возникли проблемы, так как система электроснабжения могла не выдержать дополнительной нагрузки.

Об этом сообщили местные Телеграмм-каналы и чиновники в облгосадминистрации.

Известно, что в связи с критической ситуацией пациентов перевезли в отделение Областной туберкулезной больницы по ул. Ядова, однако генератор мог не выдержать такого напряжения и из облэнерго срочно везли дополнительное оборудование. К счастью, жизни 45 людей уже ничего не угрожает.

Однако на брифинге директора департамента охраны здоровья Одесской обладминистрации Натальи Одарий-Захарьевой оказалось, что проблема не только в клинике на Михновского: кислорода не хватает и в области - в Арцизе и Раздельной, где возникли неполадки на кислородных станциях. Из-за этого туда перенаправляют кислород из Одессы.

В ОГА говорят, что не все поставщики выполняют обязательства по поставкам жизненно важного кислорода в больницы. Именно из-за этого, говорит чиновница, и произошло ЧП на Михновского: медики знали, что осталось 20 баллонов кислорода и ждали дополнительные от поставщиков, однако те не приехали.

На момент выхода новости данная проблема в ковидных больницах все еще остается острой, однако в Одесскую область вот-вот прибудут дополнительные 30 тонн кислорода.

Напомним, основной украинский завод приостановил производство кислорода, поэтому его пришлось закупать в Польше.