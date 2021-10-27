Укр

Одесситам быть начеку: в Украину попала партия опасной курятины

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Курятина
Курятина

Не исключено, что мясо попало на прилавки магазинов в Одесской области.

В Украину попала партия зараженной сальмонеллой курятины из Польши.

Об этом предупреждает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что информация об этом поступила в одесское подразделение ведомства.

Мясо было произведено компанией Cedrob S.A. из города Цеханув, после этого оно хранилось на складах AMP Logistika в Плонске. В Украине его получила компания "Винтер" в Луцке, а после этого оно было доставлено в Одессу.

Партия зараженного мяса оценивается в 1,6 тонны и не исключено, что оно может появиться на прилавках магазинов в Одессе и области.

В случае его обнаружения, Госпродпотребслужба призывает немедленно обратиться к главному управлению ведомства.

Напомним, ранее "Телеграф" предупреждал, что из-за роста цен на энергоносители в Украине может заметно подорожать молоко и вся молочная продукция. Кроме того, не исключено, что по этим же причинам украинцы смогут наблюдать также рост цен на мясную продукцию.

Теги:
#Одесса #Курятина #Сальмонелла #Госпродпотребслужба
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