Укр

Заподозрил в краже: под Одессой мужчина посадил знакомого на цепь (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Полиция осматривает вещественное доказательство. Новость обновлена 11 ноября 2021, 12:59
Полиция осматривает вещественное доказательство.

В заточении мужчина провел около суток.

В Белгород-Днестровском Одесской области конфликт двух мужчин закончился необычно — один из них оказался на цепи в теплице частного дома. 

Об этом сообщает полиция области. 

44-летний мужчина помогал своему знакомому и его супруге в хозяйственных делах, когда тот заподозрил его в краже. В итоге 49-летний житель дома попытался решить проблему самостоятельно. Он ударил мужчину, взял железную цепь и приковал помощника в теплице за ногу.

Именно таким образом был прикован пострадавший
Именно таким образом был прикован пострадавший

"Понимал, что если человек сейчас сбежит, мы его больше не найдем. Не мог все время держать, я его просто приковал чтобы он не сбежал", — объяснил подозреваемый. 

Пострадавший смог повредить звено цепи
Пострадавший смог повредить звено цепи

В заточении пострадавший провел почти сутки. Ему удалось снять оковы повредив цепь, он выбежал на улицу и попросил помощи у жителей соседних домов. Те вызвали полицию. 

Мужчине, посадившему на цепь знакомого, грозит до пяти лет за решеткой. Ему уже предъявили подозрение по ч.2 ст.146 в незаконном лишении свободы. 

Отметим, что владельцем дома он не является — домовладение принадлежит матери подозреваемого.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе выгорел частный клуб на берегу моря — владелец подозревает поджог.

Теги:
#Кража #Одесская область #Белгород-Днестровский #Цепь
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