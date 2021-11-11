Заподозрил в краже: под Одессой мужчина посадил знакомого на цепь (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 112
В заточении мужчина провел около суток.
В Белгород-Днестровском Одесской области конфликт двух мужчин закончился необычно — один из них оказался на цепи в теплице частного дома.
Об этом сообщает полиция области.
44-летний мужчина помогал своему знакомому и его супруге в хозяйственных делах, когда тот заподозрил его в краже. В итоге 49-летний житель дома попытался решить проблему самостоятельно. Он ударил мужчину, взял железную цепь и приковал помощника в теплице за ногу.
"Понимал, что если человек сейчас сбежит, мы его больше не найдем. Не мог все время держать, я его просто приковал чтобы он не сбежал", — объяснил подозреваемый.
В заточении пострадавший провел почти сутки. Ему удалось снять оковы повредив цепь, он выбежал на улицу и попросил помощи у жителей соседних домов. Те вызвали полицию.
Мужчине, посадившему на цепь знакомого, грозит до пяти лет за решеткой. Ему уже предъявили подозрение по ч.2 ст.146 в незаконном лишении свободы.
Отметим, что владельцем дома он не является — домовладение принадлежит матери подозреваемого.
Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе выгорел частный клуб на берегу моря — владелец подозревает поджог.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-