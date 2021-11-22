Рекорд для Украины: одесситка получила первый в жизни загранпаспорт в 104 года

Женщина до этого никогда не бывала за границей.

Начать путешествовать по миру никогда не поздно и одесситка София Цуркан показывает тому пример. Женщина получила свой первый жизни загранпаспорт в 104 года.

Как сообщает пресс-служба Госмиграционной службы, женщина родилась и всю жизнь прожила в Одессе, однако из-за проблем со здоровьем ей понадобилось выехать на лечение за границу.

Из-за этого документ сотрудники ГМС принесли ей прямо домой.

В сюжете ТСН говорится, что у одесситки есть польские корни и в соседней стране у нее проживают две дочери, а также внуки и правнуки. А потому поездку в Польшу она предпринимает не только в оздоровительных целях, но и из-за желания повидаться с родственниками. А особенно с правнуками, которых она никогда не видела.

Полтора года назад женщина повредила бедро, а потому сейчас передвигается на инвалидной коляске. Несмотря на это, на здоровье она не жалуется.

В региональном подразделении ГМС отмечают, что за год к ним в среднем обращается около 10 человек старше 80 лет. Однако случай Софии Цуркан уникален тем, что за загранпаспортом обратился человек старше ста лет, что является рекордом не только для Одесской области, но и для всей Украины.

Напомним, многие страны ЕС из-за распространения коронавируса ограничили въезд для украинцев. Ранее "Телеграф" писал о том, в какие из них еще можно въехать и что для этого нужно.