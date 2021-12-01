Лепота: первый зимний рассвет заворожил одесситов (фото, видео)

Жители города обрадовались увиденным кадрам

Первый день зимы порадовал жителей и гостей Одессы рассветом невероятной красоты. Небо над морем окрасилось в желтый, оранжевый и розовый цвета. Местные жители в сети восхитились увиденным.

Подборкой фотографий и видео рассвета в Одессе 1 декабря поделился Telegram-канал "Одесса Info".

Небо над городом было ярко-оранжевого цвета, а над морем жители наблюдали перелив желтого, оранжевого и розового.

Рассвет в Одессе 1 декабря Рассвет в Одессе 1 декабря Рассвет в Одессе 1 декабря Рассвет в Одессе 1 декабря Рассвет в Одессе 1 декабря

Конечно же, такая красота первого дня зимы очень порадовала местных жителей и, можно сказать, что настроила на прекрасный день. Пользователи сети неустанно писали о том, как их заворожили красивые фото и желали друг другу хорошего дня.

По данным Gismeteo, в Одессе утром 1 декабря было около ноля градусов. Днем синоптики прогнозируют около 8 градусов выше ноля. Существенных осадков не предвещается.

Данные Gismeteo

Стоит отметить, что в ряде областей Украины синоптики прогнозируют долгожданный снег. По данным портала Weather, уже в ближайшие дни снег выпадет в Луцке, Львове, Ровно, Сумах, Ужгороде и Чернигове. Также "Телеграф" сообщал, чего ждать от погоды на новогодние праздники.

Добавим, что накануне в Крыму бушевал сильный ураган. На полуострове было повреждено множество объектов инфраструктуры, транспортных средств, также травмировались местные жители.