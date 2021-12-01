Топила печь бензином: в Одесской области при взрыве в доме пострадала бабушка (фото, видео)
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Пострадавшую женщину срочно госпитализировали
В городе Измаил Одесской области произошел взрыв в доме, в результате чего начался еще и пожар. Пострадала пожилая женщина.
По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел около 11:30 1 декабря на улице Пирогова в Измаиле.
По прибытию выяснилось, что пожар охватил дворовую постройку, расположенную рядом с частным жилым домом. Судя по опубликованным кадрам, горела летняя кухня. Огонь удалось ликвидировать через 15 минут.
Кроме того, во дворе спасатели нашли и спасли пожилую женщину — владелицу дома. Ее сразу передали работникам скорой медицинской помощи.
Вероятной причиной взрыва, спровоцировавшего пожар, называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи – женщина растапливала печь с помощью бензина.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в городе Новая Одесса Николаевской области 27 ноября произошел взрыв в жилой многоэтажке. Жертвами взрыва стали три человека. По предварительной информации, смертельный взрыв произошел из-за утечки газа в квартире пенсионеров. Что об этом известно – читайте в материале.
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