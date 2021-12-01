Укр

Топила печь бензином: в Одесской области при взрыве в доме пострадала бабушка (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Последствия взрыва дома в Измаиле Новость обновлена 01 декабря 2021, 14:40
Последствия взрыва дома в Измаиле

Пострадавшую женщину срочно госпитализировали

В городе Измаил Одесской области произошел взрыв в доме, в результате чего начался еще и пожар. Пострадала пожилая женщина.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел около 11:30 1 декабря на улице Пирогова в Измаиле.

По прибытию выяснилось, что пожар охватил дворовую постройку, расположенную рядом с частным жилым домом. Судя по опубликованным кадрам, горела летняя кухня. Огонь удалось ликвидировать через 15 минут.

Кроме того, во дворе спасатели нашли и спасли пожилую женщину — владелицу дома. Ее сразу передали работникам скорой медицинской помощи.

Вероятной причиной взрыва, спровоцировавшего пожар, называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи – женщина растапливала печь с помощью бензина.

Произошел взрыв в летней кухне
Произошел взрыв в летней кухне
Выяснилось, что взорвалась печь
Выяснилось, что взорвалась печь
Спасатели потушили пожар, который спровоцировал взрыв
Спасатели потушили пожар, который спровоцировал взрыв
Во дворе нашли пожилую женщину
Во дворе нашли пожилую женщину
Пострадавшую сразу передали медикам
Пострадавшую сразу передали медикам

Ранее "Телеграф" сообщал, что в городе Новая Одесса Николаевской области 27 ноября произошел взрыв в жилой многоэтажке. Жертвами взрыва стали три человека. По предварительной информации, смертельный взрыв произошел из-за утечки газа в квартире пенсионеров. Что об этом известно – читайте в материале.

Теги:
#Пожар #Взрыв #Одесская область #Измаил #ГСЧС
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