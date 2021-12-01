Топила печь бензином: в Одесской области при взрыве в доме пострадала бабушка (фото, видео)

Пострадавшую женщину срочно госпитализировали

В городе Измаил Одесской области произошел взрыв в доме, в результате чего начался еще и пожар. Пострадала пожилая женщина.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел около 11:30 1 декабря на улице Пирогова в Измаиле.

По прибытию выяснилось, что пожар охватил дворовую постройку, расположенную рядом с частным жилым домом. Судя по опубликованным кадрам, горела летняя кухня. Огонь удалось ликвидировать через 15 минут.

Кроме того, во дворе спасатели нашли и спасли пожилую женщину — владелицу дома. Ее сразу передали работникам скорой медицинской помощи.

Вероятной причиной взрыва, спровоцировавшего пожар, называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи – женщина растапливала печь с помощью бензина.

Произошел взрыв в летней кухне

Выяснилось, что взорвалась печь

Спасатели потушили пожар, который спровоцировал взрыв

Во дворе нашли пожилую женщину

Пострадавшую сразу передали медикам

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