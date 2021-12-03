Укр

Одесситы могут приобщиться к "ханами" в декабре: в городе расцвела сакура (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Цветение одесской сакуры весной Новость обновлена 03 декабря 2021, 23:11
Цветение одесской сакуры весной

Дерево расцвело на несколько месяцев раньше срока, зимой оно находится в состоянии покоя.

В Одессе в парке Победы местные жители могут наблюдать необычное явление. Из-за теплой погоды деревья сакуры, аллея которых была высажена в 2017 году, выпустили цветы. Отметим, что традиционная пора цветения сакуры приходится на апрель. 

 Видео с необычным природным явлением разместил Телеграм-канал "Думская". 

Сакура приобрела популярность во многих странах мира благодаря красивому цветению, многие сорта растения — исключительно декоративные. Любовь к наблюдению за цветением сакуры пришла из Японии, где существует практика ханами — традиция проводить пикники под деревом с распустившимися цветами. Она насчитывает несколько веков истории.

Сакура зацветает в период с конца марта по апрель и собирает множество людей, восхищенных красотой растения.

В Украине эти деревья с нежно-розовыми цветами также завоевали заслуженную популярность. Кроме Одессы ими можно любоваться весной в Киеве, Ужгороде, Мукачево. 

Правда, ожидать цветения сакуры в ближайшее время на западе страны не стоит. Как писал "Телеграф", в этом регионе — снег, сильные ночные морозы и гололедица, а в Карпатах повышенный риск схождения лавин. 

Теги:
#Одесса #Япония #Сакура #Цветение
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