Сайлент Хилл по-одесски: пар перекрыл видимость на крупном перекрестке (видео)

Горячая вода на улицу попала из системы отопления.

В Одессе на поселке Котовского на перекресте улиц Генерала Бочарова и Семена Палия затруднено движение из-за большого количества горячей воды и пара.

Об этом сообщают региональные Телеграм-каналы.

В диспетчерской теплопредприятия "Телеграфу" рассказали, что была затоплена тепловая камера и воду откачивали из нее. Проблема уже устранена. Карты пробок показывают, что на этом участке дороги движение до сих пор затруднено.

Неприятностей автомобилистам добавила не только вода на асфальте, но и густой пар, ограничивающий видимость.

Сообщается, что в Одессе случай текущей по дороге горячей воды и пара не единичный — днем ранее текло на улице Канатной.

В соцсетях пользователи соревновались в наиболее оригинальном комментарии к видео. Предположили, что таким образом мэр моет асфальт, что подают воду для мытья бездомных, а также увидели вариант сделать классные фотографии.

Ранее "Телеграф" писал о ЧП в Ирпене, где киевский автобус загорелся во время маршрута с пассажирами. Обошлось без жертв, люди успели выскочить до того, как транспорт превратился в пытающую груду металла.