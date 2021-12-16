"Нужно сидеть в касках на парах": в одесском училище обвалился потолок, есть пострадавшие (фото)

Ребенка госпитализировали в больницу

В одном из учебных заведений города Одессы упала часть потолка. В результате обвала пострадал студент.

Как сообщает Telegram-канал "Х**вая Одесса", инцидент произошел в помещении Одесского высшего профучилища морского туристического сервиса, расположенного на улице Пушкинской, 18.

Обвал потолка в учебном заведении в Одессе

Так, в среду, 15 декабря, в одной из аудиторий учреждения из-за внезапного обвала потолка травмировался студент второго курса.

В одесском училище обрушился потолок

Парня 2004 года рождения госпитализировали в больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Студент одесского учебного заведения пострадал в результате обрушения потолка

Пока обстоятельства трагедии выясняют представители правоохранительных органов, которые открыли по указанному факту уголовное производство.

Тем временем пользователи развернули в сети обсуждение ситуации с обвалом потолка. Большинство шутит, мол, очень повезло, что учились в других учебных заведениях. А некоторые просят руководство выдавать студентам кастрюли и каски, чтобы подобных травматических ситуаций больше не происходило.

Скриншот обсуждения ситуации с обвалом

Несколько пользователей даже выразили опасения относительно возможных последствий для тех, кто не побоялся и выложил информацию о травмировании студента в сеть.

Скриншот с Telegram-страницы, где обсуждается травмирование студента

Ранее "Телеграф" писал, как во Львове во время онлайн-урока студенты забыли выключить камеру и занялись сексом прямо на глазах у преподавателя. Видео инцидента "слили" в сеть.