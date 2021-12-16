"Нужно сидеть в касках на парах": в одесском училище обвалился потолок, есть пострадавшие (фото)
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Ребенка госпитализировали в больницу
В одном из учебных заведений города Одессы упала часть потолка. В результате обвала пострадал студент.
Как сообщает Telegram-канал "Х**вая Одесса", инцидент произошел в помещении Одесского высшего профучилища морского туристического сервиса, расположенного на улице Пушкинской, 18.
Так, в среду, 15 декабря, в одной из аудиторий учреждения из-за внезапного обвала потолка травмировался студент второго курса.
Парня 2004 года рождения госпитализировали в больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.
Пока обстоятельства трагедии выясняют представители правоохранительных органов, которые открыли по указанному факту уголовное производство.
Тем временем пользователи развернули в сети обсуждение ситуации с обвалом потолка. Большинство шутит, мол, очень повезло, что учились в других учебных заведениях. А некоторые просят руководство выдавать студентам кастрюли и каски, чтобы подобных травматических ситуаций больше не происходило.
Несколько пользователей даже выразили опасения относительно возможных последствий для тех, кто не побоялся и выложил информацию о травмировании студента в сеть.
Ранее "Телеграф" писал, как во Львове во время онлайн-урока студенты забыли выключить камеру и занялись сексом прямо на глазах у преподавателя. Видео инцидента "слили" в сеть.
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