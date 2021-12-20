Троллейбусы и мотоциклы: на улицах Одессы прошли два ярких новогодних парада (видео)

Жители и гости города с удовольствием наблюдают за процессиями и фотографируются с их участниками

В День Святого Николая, 19 декабря, по улицам Одессы рассекали сразу два праздничных автопробега с Дедами Морозами и Снегурочками. Правда, использовали сказочные персонажи не сани, а мотоциклы и троллейбусы.

Подробности сообщают различные местные СМИ, передает "Телеграф".

Так, парад новогодних троллейбусов в Одессе проводится уже в пятый раз. За его организацию ответственно предприятие "Одесгорэлектротранс" — именно коммунальщики украшают транспорт и обеспечивают жителям и гостям города праздничное настроение.

Водители троллейбусов были облачены в костюмы

Украшение транспорта понравилось и взрослым, и детям

В этом году в шествии поучаствовали восемь троллейбусов, однако уже в 2022-м их количество обещают увеличить. Процессию можно было заметить вечером 19 декабря по троллейбусному маршруту №9 (от ул. Инглези до ул. Ришельевской).

Улицами города проехалось 8 праздничных авто

Фото на память

Все, кто не успел увидеть троллейбусный заезд Дедов Морозов и Снегурочек собственными глазами или сфотографироваться с ними, могут попробовать это сделать в православное Рождество, 7 января.

В другой части Одессе, по знаменитой Дерибасовской, вечером 19 декабря сказочные персонажи промчались уже на другом виде транспорта — мотоциклах. Местные байкеры устроили настоящее представление, приукрасив свой транспорт гирляндами, елками и даже фигурками пряничных человечков. Они с удовольствием позировали для фотографий, рассекая по центру города.

Отметим, что в День Святого Николая в Одессе, как и большинстве городов Украины, прошло торжественное открытие главной новогодней елки. А вот в столице огни праздничной красавицы зажглись 18 декабря. Как выглядит главное новогоднее деревце страны "Телеграф" показывал в своем эксклюзивном фоторепортаже.