Чтобы не достались никому: в Одессе испортили и бросили на улице тысячи непроданных ёлок (фото)

Деревья должны были переделать на удобрения и подстилку для животных, однако это не удастся из-за солярки

В Одессе после Нового года на улицах города коммунальщики собрали более 5 тысяч брошенных недобросовестными торговцами елок. Власти города должны были переработать их на удобрения, но деревья оказались непригодными, ведь их полили соляркой.

Об этом сообщила администрация Суворовского района Одессы, где заброшенных елок насчитали 2,5 тысячи штук.

"Сотрудники УК "Суворовский" убрали более 2,5 тысячи брошенных накануне нового года деревьев с улиц Бочарова, Высоцкого, Заболотного, Марсельская, Семена Палия. Все деревья отвезены на свалку, использовать для животных нельзя. Перед тем, как бросить елки, продавцы полили их соляркой ", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что больше всего елок бросили в Приморском и Суворовском районах. Их насчитали более 5 тысяч. Жители города, мягко говоря, были не в восторге от такого положения вещей, однако ситуацию немного спасала возможность переработки срубленных деревьев в удобрения.

Когда стало известно, что недобросовестные торговцы полили деревья соляркой, то местные жители потребовали запрета на продажу елок и найти виновных предпринимателей, которые бросили деревья среди улицы.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие удивительные елки нарядили в регионах Украины.