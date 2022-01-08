Почти весна: в Одессе зацвели подснежники (фото)

Горожане фотографируют цветение первых цветов

Жители Одессы уже несколько дней радуются теплой весенней погоде, даже спровоцировавшей цветение первых весенних цветов — подснежников.

Необычное природное явление в одном из дворов микрорайона Черемушки удалось зафиксировать местному жителю Владимиру Яценко. Мужчина опубликовал фотографии на своей странице в соцсети.

В Одессе распустились первые подснежники

Первые весенние цветы заметили на Черемьях.

Одессит опубликовал фото первых цветов в соцсети

Отметим, что, несмотря на затяжное потепление, которое спровоцировало появление первых цветов в Одессе, уже в ближайшие дни постепенно похолодает. Так что спрогнозировать, удастся ли выжить январским подснежникам во время суровых морозов, пока не ясно.

По сообщению синоптиков сайта Sinoptik.ua, уже с первых дней следующей недели погода в городе изменится. Температурные столбики медленно, но уверенно ползут вниз.

Уже в грядущий вторник, 11 января, по городу ожидается до -3 градусов мороза ночью. При этом днем температура воздуха не будет прогреваться больше 2 градусов с отметкой "плюс".

Погода в Одессе на ближайшие дни.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в нескольких районах Одессы продавцы новогодних деревьев испортили и бросили непроданные елки прямо на улицах города. Несмотря на то, что тысячи деревьев, оставшихся после празднования новогодних праздников, должны были переработать на удобрения или использовать в качестве подстилки для животных, сделать это, к сожалению, не удастся, ведь они полностью испорчены — их облили соляркой.