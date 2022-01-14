В Одесской области мужчина поджег себя под зданием полиции (видео)

Очевидцы утверждают, что мужчина серьезно не пострадал.

В городе Подольск (Одесская область), прямо возле здания городской полиции мужчина поджег себя.

Кадрами происшествия поделились в местном телеграм-канале "NEWS PODOLSK".

Отмечается, что происшествие произошло около 15:00.

В сообщении указано, что мужчина облил себя бензином и поджег. Судя по кадрам в сети, потушить его удалось сотрудникам частного охранного предприятия, которые находились неподалеку.

О мотивах пострадавшего не сообщается, как и о его состоянии.

Однако пользователи сети предположили, что несмотря на сильное пламя, он не сильно пострадал, так как его одежда осталась целой.

Другие указали, что к зданию полиции пострадавший пришел уже облитым бензином в компании местного активиста Юрия Майталы. При этом пользователи предположили, что мужчина явно был нетрезв.

Как сообщалось ранее, в Киеве племянник одного из бывших топ-чиновников Министерства спорта Украины избил прохожего за то, что тот сделал ему замечание о неправильной парковке. Пострадавшего в бессознательном состоянии увезли в больницу.