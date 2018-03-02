Составители Оксфордского словаря в блоге словаря OxfordWords опубликовали заметку, в которой в двух словах объяснили этимологию наиболее распространенных валют.

Разнообразие денежных единиц на нашей планете почти такое же, как культур и языков. Но вы когда-нибудь задумывались, почему доллар – это именно доллар? А знаете, что общего между песо и лирой и какое тесное родство связывает Словению, США и Бельгию? Составители Оксфордского словаря в блоге словаря OxfordWords опубликовали заметку, в которой в двух словах объяснили этимологию наиболее распространенных мировых валют. И пуская некоторые из них уже давно заменил "евро", все же будет небезынтересно узнать, откуда же взялись все эти привычные для нас слова?