Сергея Семочко восстановили в должности первого замглавы Службы внешней разведки.

В киевском окружном административном суде приняли решение восстановить Сергея Семочко в должности первого замглавы Службы внешней разведки.

Об этом в понедельник, 16 августа, "Liga.net" сообщили в пресс-службе суда.

Восстановление в должности бывшего замглавы произошло 11 августа 2021 года. Административный суд города Киев удовлетворил иск Семочко к Службе внешней разведки и восстановил его на военной службе в той же должности.

Решение об увольнении приняли еще в апреле 2019 года, когда президентом в Украине был Петр Порошенко. Тогда Семочко потерял должность, поскольку в Национальном антикоррупционном бюро открыли против него уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении. Кроме того, в декабре 2018 года контрразведка выяснила, что его гражданская жена и дочь имеют российское гражданство.

Заявление о трех домах стоимостью $8 млн, предположительно принадлежащих семье Семочко, а также российском гражданстве членов его семьи прозвучало в программе "Наши гроши" в октябре 2018 года.

Но уже через два года, в ноябре 2020, в суде обязали ряд изданий опровергнуть информацию о Семочко как неправдивую.

Таким образом, 13 января 2021 года Верховный суд Украины принял решение об отмене указа Порошенко касательно увольнения Семочко. Несмотря на это, его тогда не восстановили в должности, что произошло только через полгода.

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