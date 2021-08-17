Еще одна страна ЕС примет участие в "Крымской платформе"

Испания стала 35-ой страной, которая подтвердила участие в саммите

Глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно подтвердил свое участие в саммите "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа. Таким образом Испания стала 35-о страной-участницей саммита.

Об этом во вторник, 17 августа, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что испанский министр подтвердил свое участие в саммите во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Украинский министр в свою очередь поблагодарил Хосе Мануэля Альбареса Буэно за поддержку. Кроме того, "выразил благодарность за это важное решение и отметил, что с нетерпением ждет испанского коллегу 23 августа в Киеве".

Кроме того, министры договорились об официальном визите в Украину испанского премьера и про отдельный визит самого главы МИД в нашу страну.

"Министры также договорились начать подготовку к первому в истории украино-испанских отношений визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину", — отметили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал "Телеграф", 13 августа свое участие в саммите "Крымской платформы" подтвердил президент Польши Анджей Дуда. Таким образом международная поддержка Украины в вопросе Крыма пополнилась еще одной страной — по состоянию на 6 августа их было 33.