Скандальный фискал возглавит Бюро экономической безопасности: что о нем известно

Информацию о назначении Мельника главой БЭБ подтвердили сразу несколько источников

Кабинет министров избрал нынешнего главу Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника главой новосозданного Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Об этом сообщают сразу несколько разных источников, передает "Телеграф".

Так, первым о назначении Мельника главой БЭБ написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Затем информацию о новой должности главы ГФС подтвердил экс-нардеп Сергей Лещенко. По его информации Кабмин поддержал кандидатуру Вадима Мельника.

А вот издание "Экономическая правда" сообщило, что Кабмин в финале конкурса выбирал из главы Государственной фискальной службы Вадима Мельника, члена Совета Нацбанка и советника министра финансов Василия Горбаля, а также прокурора из Офиса генпрокурора Атиллы Ковчи.

Ранее "Телеграф" собрал все, что известно о 49-летнем главе Государственной фискальной службы Украины Вадиме Мельнике, который всего 8 месяцев назад занял свой пост, а уже имеет все шансы стать главой другого силового органа.