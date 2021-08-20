Зеленскому дадут надежду и предъявят требования: чего ждать от визита Меркель в Украину

Стабилизация ситуации в Украине станет одной из ключевых тем

В пятницу, 20 августа, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель совершает визит в Россию. А уже 22 августа она собирается в Украину.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассказал "Телеграфу", чего ожидать от этих визитов.

"Стержневым вопросом двух визитов Меркель будет "Северный поток-2" и связанная с эти проблема реализации Минских соглашений, – считает Руслан Бортник. – В Москве Меркель расскажет Путину условия и детали американо-немецких договоренностей по СП-2. Будет пытаться убедить российского президента начать переговоры по продлению транзита газа через Украину после 2024 года, когда истекает нынешний контракт. Или хотя бы имитировать начало этих переговоров. Будут обсуждать проблемы выполнения Минских соглашений и стабилизации ситуации в Украине, – прогнозирует Руслан Бортник. – И, конечно, весь комплекс вопросов, который касается европейско-российских отношений".

В Киеве, по словам эксперта, Меркель будет убеждать Зеленского в необходимости принятия и не критики американо-немецких соглашений по СП-2. И давать надежду, что Германия сможет обеспечить украинские интересы в переговорах с РФ, а также согласие последней на продление транзита после 2024 года.

"Как и в Москве, в Киеве будут обсуждать Минские соглашения. Ведь и в соответствии с американо-немецкими договоренностями, и в соответствии с позицией России, для реализации Минских соглашений нужна стабильность в Украине. И от Украины будут требовать шаги в направлении исполнения политической части Минских соглашений, в том числе касательно реализации формулы Штайнмайера. Кроме того, будут обсуждать украино-европейские, украино-немецкие отношения, кредиты, реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС, – считает Руслан Бортник. – Резюмируя. В Москву Меркель едет, чтобы проинформировать Путина об американо-немецких договоренностях касательно СП-2 и выработать совместную тактику в отношении Украины. В Киев – чтобы приготовить Зеленского к встрече с Байденом, а также убедить не критиковать публично "Северный поток-2", дать надежду на защиту украинских интересов и в то же время требовать реализацию Минских соглашений".

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает от визита Меркель в Москву и Киев.