Укр

Членство Украины в ЕС: в Еврокомиссии сделали неутешительное для Киева заявление

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Членство Украины в ЕС: в Еврокомиссии сделали неутешительное для Киева заявление Новость обновлена 23 августа 2021, 10:06
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис

Домбровскис заявил, что в ЕС сейчас нет политического консенсуса по расширению

Украина в ближайшие 3-5 лет не станет членом Европейского Союза, ведь это в первую очередь политический вопрос. При этом нашей стране следует максимально использовать возможности, которые дает Соглашение об ассоциации.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис в интервью РБК-Украина.

По его словам, ЕС поддерживает Украину в ее стремлении к более тесной интеграции с союзом, однако вступление Украины в ЕС — это политический вопрос, который должны единогласно поддержать все страны-члены.

При этом Домбровскис убежден, что вступление Украины в ЕС — это не вопрос ближайшего времени, если учесть политическую динамику в ЕС. В связи с этим еврокомиссар советует сосредоточиться на Соглашении об ассоциации.

Этот вопрос надо хранить в повестке дня, но в краткосрочной перспективе важно сконцентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации. В его рамках еще много всего можно сделать. Реализация различных мероприятий, предусмотренных Соглашением, де-факто будет способствовать процессу европейской интеграции — заявил Домбровскис.

Кроме того, вице-президент Еврокомиссии считает, что в ближайшие 3-5 лет Украина не запустит процедуру членства в ЕС. Более того, по словам Домбровскиса, сейчас нет консенсуса относительно дальнейшего расширения ЕС.

Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС. Сейчас такого рода консенсуса действительно нет. Проходят переговоры с теми странами, с которыми процесс был запущен много лет назад — добавил еврокомиссар, отметив, что речь идет о балканских странах.

При этом Домбровскис не исключает, что ситуация может измениться, если изменится политический консенсус.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина создала антикоррупционную структуру, которая не имеет аналогов в Европе, или даже мире. Вместе с тем, наша страна все еще остается "почти членом ЕС и почти членом НАТО".

Также мы писали, что накануне 30-летия независимости Украины в НАТО заговорили о совместном "счастливом будущем". Речь шла о солидарности и поддержке.

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