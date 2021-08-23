В Еврокомиссии обещают не допустить проблем с транзитом газа в Украине из-за Северного потока-2

В Еврокомиссии обещают следить за сохранением транзита через Украину.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС будут следить за декларацией США и Германии, чтобы Nord Stream-2 не привел к проблемам для Украины, как страны-транзитера.

Об этом Домбровски заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Еврокомиссии всегда отмечали, что в этом проекте нет общего европейского интереса и он не способствует достижению целей энергетической политики ЕС.

Кроме того, вице-президент напомнил, что все газопроводы, которые входят на территории Евросоюза, должны отвечать требованиям Третьего энергопакета.

Одно из которых — не препятствовать доступу к инфраструктуре.

Отметим, на завершающей стадии строительства газопровода политики и эксперты дают свои прогнозы на дальнейшее развитие событий. Так, в России заявляют, что строительство уже заканчивается и газопровод вот-вот запустят, несмотря на декларацию США и Германии. В Украине все же надеются, что "Сереный поток-2" работать не будет.

А издание "Bloomberg" опубликовало статью, в которой дали прогноз о дальнейших действиях Германии.